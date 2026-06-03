Российские войска сровняли с землей места запуска дальних беспилотников ВСУ

Подразделения российской армии за прошедшие сутки нанесли удары по складам с БПЛА и площадкам запуска дальних беспилотников ВСУ, а также по энергетическим и транспортным объектам на Украине, которые работают в интересах ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным военного ведомства, цели поражали оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск.

Нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, — сообщили в министерстве.

Ранее стало известно, что российские бомбардировщики уничтожили укрепленные позиции украинских войск в районе села Лесного в Днепропетровской области. По информации Минобороны, удары нанесли ровно в тот момент, когда на местах находилось как можно большее количество украинских военнослужащих. В министерстве особо подчеркнули, что все выявленные цели были уничтожены.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 354 украинских беспилотника над российскими регионами. Согласно заявлению, БПЛА сбили над территориями 16 субъектов РФ, в том числе над Московским регионом, Ленобластью и Крымом.