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04 августа 2026 в 10:29

Химик ответил, сколько может храниться питьевая вода в открытом кувшине

Химик Петренко: питьевая вода в открытом кувшине может храниться до двух дней

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Питьевая вода в открытом кувшине при повышенной температуре воздуха может храниться максимум один-два дня, заявил NEWS.ru доцент кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Дмитрий Петренко. По его словам, скорость порчи жидкости зависит от ряда факторов, включая исходную концентрацию бактерий и условия окружающей среды.

Вода становится испорченной, приобретает специфический неприятный запах в результате жизнедеятельности микроорганизмов. Так, гнилостные бактерии вызывают разложение органических веществ с образованием дурно пахнущих газов. Нет универсального ответа на вопрос, как быстро может испортиться вода, поскольку скорость развития бактерий зависит от их исходной концентрации, происхождения жидкости, упаковки и температуры. К примеру, если в открытой емкости — кувшине, банке — при температуре выше 25 градусов тепла вода хранится максимум один-два дня, то в холодильнике открытая бутылка в оригинальной упаковке с крышкой не стухнет за пять суток. Минеральный состав жидкости на срок хранения практически не влияет, — пояснил Петренко.

Он также подчеркнул, что для кратковременного использования воды подходит качественный пищевой пластик. По его словам, если речь идет о запасах на месяцы, то предпочтение стоит отдавать стеклянным или стальным емкостям.

Для однократного использования или недолгого хранения воды можно использовать пищевой пластик, который не выделяет при эксплуатации токсичных соединений. Но для длительного хранения оптимальна тара из стекла или нержавеющей стали. Стекло не вступает во взаимодействие с водой. Оно обеспечивает сохранность ее вкуса и качества. Поэтому питьевая вода в стеклянной емкости, разлитая в производственных условиях, может храниться до 36 месяцев, — заключил Петренко.

Ранее и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что для предотвращения слипания пельменей их следует опускать в кипящую воду. По ее словам, время приготовления блюда зависит не только от начинки, но и от вида лепки.

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