Овчинский: в Хорошево-Мневниках у метро «Терехово» возвели ТЦ с террасой

Овчинский: в Хорошево-Мневниках у метро «Терехово» возвели ТЦ с террасой

На северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники возвели торговый центр «Галерея Острова» с террасой на крыше, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский. Здание построили рядом с метро «Терехово» по адресу: улица Нижние Мневники, дом 20. Архитекторы сумели интегрировать проект в жилой комплекс, вписав его в существующую застройку.

Город уделяет особое внимание созданию для москвичей современной инфраструктуры рядом с домом. В районе Хорошево-Мневники завершилось строительство торгового центра общей площадью 16,3 тыс. квадратных метров. Первый и второй этажи отвели под магазины, рестораны, кофейни, развлекательные зоны и сервисные службы. На подземном уровне находятся помещение под супермаркет и парковка на 67 машино-мест. Перемещение между этажами обеспечивают современные эскалаторы и пассажирские лифты, тогда как товарная логистика полностью автономна и осуществляется через выделенную систему грузовых подъемников. Прилегающую территорию благоустроили, создав новое комфортное общественное пространство для жителей соседних домов, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

На кровле второго этажа сделана терраса — ее площадь составила более 1,3 тыс. квадратных метров. Это позволяет создать визуальный фильтр для местных жителей — терраса аккуратно маскирует габаритное вентиляционное и инженерное оборудование

Фасады облицованы с вкраплениями натурального камня и алюминиевых композитных панелей. Отделка состоит из оттенков бежевого и коричневого. Некоторые зоны украшены стемалитом — закаленным стеклом. Это придает зданию легкость и одновременно основательность. Входные группы находятся на уровне с тротуаром, а все ступени и опасные зоны оборудованы тактильной плиткой, которая помогает ориентироваться людям с нарушениями зрения.

Территорию рядом с ТЦ благоустроили. Пешеходные зоны вымостили натуральным гранитом, а сухой фонтан и дизайнерский ландшафт преобразили прилегающую территорию в новое общественное пространство.

Район Хорошево-Мневники — лидер округа по количеству домов, вошедших в программу реновации. В современные комфортные новостройки переедут жители 157 ветхих домов.

Ранее стало известно, что в районе Царицыно ЮАО возводят новостройку по программе реновации. Общая площадь здания составит 57 тыс. квадратных метров. Дом строят по адресу: улица Бехтерева, земельный участок 3/5.