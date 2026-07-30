Овчинский: в Царицыне возводят новостройку по реновации

В районе Царицыно ЮАО возводят новостройку по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Общая площадь здания составит 57 тыс. квадратных метров. Дом строят по адресу: улица Бехтерева, земельный участок 3/5.

Новый жилой комплекс в Царицыне рассчитан на 612 квартир общей площадью более 31 тыс. квадратных метров. Дом построят по монолитной технологии, благодаря которой он получится прочным и прослужит более ста лет. Новостройка расположится рядом со станцией метро «Кантемировская» в районе с развитой городской инфраструктурой. В пешей доступности находятся школы и детские сады, магазины, аптеки, кафе и остановки общественного транспорта. Поблизости также расположен парк «Сосенки» и благоустроенная природная территория — парк «Долина реки Чертановки». Сейчас на строительной площадке продолжаются монолитные работы и ведется устройство внутренних инженерных систем. Завершен монтаж индивидуального теплового пункта, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Здание спроектировано с учетом принципов безбарьерной среды. Все входы будут на одном уровне с тротуаром, без ступеней и порогов. Каждый подъезд будет оборудован современными лифтами, помещениями для консьержей и колясочными.

Фасады будут выполнены в природной цветовой гамме. Их облицуют фиброцементными панелями бежевых и серых оттенков, а также керамогранитом терраццо с характерным мозаичным рисунком и цветными вкраплениями. Благодаря этим деталям дом станет выразительным элементом городской застройки.

Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, охватывает около миллиона горожан и предусматривает расселение 5176 домов. Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача по удвоению темпов ее реализации. Москва сохраняет лидерские позиции по объемам жилищного строительства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

С начала реализации программы реновации новоселье отпраздновали почти 85 тыс. московских семей. Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации. Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Ранее стало известно, что в районе Марьина Роща завершены монолитные работы в доме по программе реновации. Общая площадь жилого комплекса составит более 35 тыс. квадратных метров. Новостройку возводят на месте домов старого жилого фонда, расселенных по реновации, по адресу: улица Анненская, земельный участок 9.