Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 14:06

Журналиста-иноагента заподозрили в связях с нежелательной организацией

Следователи возбудили административное дело против критика-иноагента Троицкого

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Следователи возбудили административное дело против музыкального критика и журналиста Артемия Троицкого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщил Telegram-канал Baza. По его сведениям, его подозревают в связях с нежелательной организацией на территории России.

Троицкому грозит штраф до 15 тыс. рублей. Его планируют судить по статье 20.33 российского кодекса об административных правонарушениях. Журналиста обвинили в участии в делах зарубежной организации.

Ранее стало известно, что в новом супергеройском фильме «Человек-паук: Совершенно новый день» играет трек певицы Елизаветы Гырдымовой, известной под псевдонимом Монеточка (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Член комитета Государственной думы по культуре и актриса Елена Драпеко заявила, что в России не станут запрещать ленту из-за этого.

Кроме того, певица Земфира Рамазанова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) подала заявление о закрытии своего ИП в России. Она сделала это на фоне принятия закона, запрещающего ей продавать имущество.

Общество
Артемий Троицкий
административные дела
следователи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МЧС предупредило москвичей об экстремальных погодных условиях
Знал, что ей 15: помощника прокурора арестовали по делу об изнасиловании
Медведев указал на жесткую конкуренцию за ИТ-специалистов
Поиски Усольцевых: последние новости 30 июля, поддельное аудио от пропавших
Школьница станцевала на мемориале «Защитникам Отечества» в Югорске
Химик предупредил о вреде загара
В WGC сообщили о масштабной волне «золотой лихорадки» по всему миру
Вкус французских вин может пострадать из-за пожаров во Франции
Акции Segezha Group резко подорожали на Московской бирже
Деревянко рассказал об отношениях с дочерьми
Мирная жительница погибла при артобстреле ВСУ в Запорожской области
Путин указал Воробьеву на большие долги Подмосковья в одной сфере
«Нужно восстанавливать реноме»: Масалитин о матче «Балтика» — «Динамо»
Диетолог ответил. влияют ли орехи на уровень холестерина
Российский регион столкнулся с самой массированной атакой БПЛА
Девушка поздно принесла еду и лишилась головы
Рекламодатели из Китая стали тратить больше на продвижение в VK
Россия выступила против одностороннего расширения шельфа США в Арктике
Дом, который дешевле содержать: решения, о которых стоит подумать заранее
Финансист ответил, почему россияне не хотят рожать больше одного ребенка
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.