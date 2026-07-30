Журналиста-иноагента заподозрили в связях с нежелательной организацией Следователи возбудили административное дело против критика-иноагента Троицкого

Следователи возбудили административное дело против музыкального критика и журналиста Артемия Троицкого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщил Telegram-канал Baza. По его сведениям, его подозревают в связях с нежелательной организацией на территории России.

Троицкому грозит штраф до 15 тыс. рублей. Его планируют судить по статье 20.33 российского кодекса об административных правонарушениях. Журналиста обвинили в участии в делах зарубежной организации.

Ранее стало известно, что в новом супергеройском фильме «Человек-паук: Совершенно новый день» играет трек певицы Елизаветы Гырдымовой, известной под псевдонимом Монеточка (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Член комитета Государственной думы по культуре и актриса Елена Драпеко заявила, что в России не станут запрещать ленту из-за этого.

Кроме того, певица Земфира Рамазанова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) подала заявление о закрытии своего ИП в России. Она сделала это на фоне принятия закона, запрещающего ей продавать имущество.