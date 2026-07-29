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29 июля 2026 в 12:31

Земфира решила полностью оборвать связи с Россией

SHOT: Земфира подала заявление на закрытие своего ИП в России

Певица Земфира Певица Земфира Фото: Alexei PantsikovRussian Look//Global Look Press
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Певица Земфира Рамазанова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) подала заявление о закрытии своего ИП в России, сообщил Telegram-канал SHOT. По данным канала, она пошла на такой шаг в связи с принятием закона, запрещающего ей продавать имущество. Статус индивидуального предпринимателя был у нее с 2003 года.

Так, по новому закону осужденные релоканты не смогут пользоваться рядом государственных услуг, распоряжаться недвижимостью и регистрировать новые ИП. Ограничения могут внести в отношении людей, которых признали виновными в нарушении законодательства об иноагентах.

Ранее музыкант продала подвальное помещение площадью 134 квадратных метра в Москве. Это была ее последняя собственность в России. Она владела объектом на 5-й Магистральной улице почти 20 лет. По имеющейся информации, Земфира хотела обустроить там звукозаписывающую студию.

Кроме этого, комик Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) также подал заявление о закрытии своего ИП в России. Шоумен владел статусом индивидуального предпринимателя с 2007 года.

Шоу-бизнес
Земфира
Михаил Шац
иноагенты
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