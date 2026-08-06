Налоговая закрыла бизнес Земфиры после 23 лет деятельности

Налоговая служба ликвидировала статус индивидуального предпринимателя певицы Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в России, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Датой прекращения деятельности в качестве ИП указано 3 августа 2026 года.

Земфира зарегистрировалась в качестве ИП в 2003 году. Согласно документам, заявление о прекращении статуса предпринимателя подано в налоговую службу 27 июля и было удовлетворено.

Ранее сообщалось, что певица избавилась от последней недвижимости в России, продав подвальное помещение площадью 134 квадратных метра в Москве. Объектом на 5-й Магистральной улице Земфира владела почти 20 лет, планируя обустроить там звукозаписывающую студию.

До этого стало известно, что Земфира хранила значительную часть сбережений в российских банках и продолжала получать доход от вкладов. По данным СМИ, после начала СВО на ее накопительные счета поступило около 30 млн рублей.