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06 августа 2026 в 09:21

Налоговая закрыла бизнес Земфиры после 23 лет деятельности

Земфира Земфира Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press
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Налоговая служба ликвидировала статус индивидуального предпринимателя певицы Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в России, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Датой прекращения деятельности в качестве ИП указано 3 августа 2026 года.

Земфира зарегистрировалась в качестве ИП в 2003 году. Согласно документам, заявление о прекращении статуса предпринимателя подано в налоговую службу 27 июля и было удовлетворено.

Ранее сообщалось, что певица избавилась от последней недвижимости в России, продав подвальное помещение площадью 134 квадратных метра в Москве. Объектом на 5-й Магистральной улице Земфира владела почти 20 лет, планируя обустроить там звукозаписывающую студию.

До этого стало известно, что Земфира хранила значительную часть сбережений в российских банках и продолжала получать доход от вкладов. По данным СМИ, после начала СВО на ее накопительные счета поступило около 30 млн рублей.

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