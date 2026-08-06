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06 августа 2026 в 10:20

В российском регионе за сутки уничтожили 155 украинских БПЛА

В Брянской области за сутки сбили 155 украинских беспилотников

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Российские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 155 украинских БПЛА над территорией Брянской области, сообщил в МАКСе врио губернатора региона Егор Ковальчук. Он отметил, что в результате атак ВСУ ранения получили четыре девушки, которых госпитализировали с больницу с различными травмами.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами (МОГ) бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 155 вражеских БПЛА самолетного типа, — написал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили два вражеских беспилотника на подлете к столице. По последним подсчетам, всего с начала суток над территорией региона были уничтожены восемь БПЛА.

Также сообщалось, что силы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников над Тульской областью. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

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