В российском регионе за сутки уничтожили 155 украинских БПЛА В Брянской области за сутки сбили 155 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 155 украинских БПЛА над территорией Брянской области, сообщил в МАКСе врио губернатора региона Егор Ковальчук. Он отметил, что в результате атак ВСУ ранения получили четыре девушки, которых госпитализировали с больницу с различными травмами.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами (МОГ) бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 155 вражеских БПЛА самолетного типа, — написал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили два вражеских беспилотника на подлете к столице. По последним подсчетам, всего с начала суток над территорией региона были уничтожены восемь БПЛА.

Также сообщалось, что силы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников над Тульской областью. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировано.