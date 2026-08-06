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06 августа 2026 в 10:12

Украинский дрон-камикадзе ударил по легковушке с мирными жителями

Четыре девушки ранены при атаке БПЛА ВСУ на автомобиль в Брянской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В поселке Суземка Брянской области дрон-камикадзе атаковал движущийся легковой автомобиль, в результате чего пострадали четыре девушки, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в Telegram-канале. Пострадавшие были госпитализированы.

В поселке Суземка дрон-камикадзе ударил по движущемуся легковому автомобилю. Ранены четыре девушки. С травмами разной степени тяжести они были доставлены в больницу, оказана вся необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что за прошедшие сутки над территорией региона были уничтожены 155 беспилотников самолетного типа. По его словам, в отражении атаки участвовали подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильные огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников над Тульской областью. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

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