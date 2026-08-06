Фальков анонсировал увеличение количества бюджетных мест в вузах

Более 62 тыс. бюджетных мест дополнительно появятся в вузах России после завершения приоритетного зачисления по квотам, сообщил в интервью ИС «Вести» министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он подчеркнул, что соответствующие приказы выйдут в пятницу, 7 августа.

Больше 62 тыс. оставшихся по квотам бюджетных мест передано в основной конкурс. В соответствии с действующими правилами приема, все места, которые не заняты по целевой квоте, они передаются в основной конкурс. Ну и, соответственно, количество бюджетных мест, на которые зачисляются абитуриенты, а завтра будут изданы приказы, оно будет больше на 62 тыс. мест, — сказал Фальков.

Также он заявил, что в российские университеты зачислили уже 117 тыс. студентов. По его словам, 41 811 человек будут учиться в вузах по отдельной квоте для участников СВО и их детей.

Ранее сообщалось, что почти 621 тыс. бюджетных мест ждет абитуриентов в российских вузах в 2026 году. Отдельное внимание в этом году уделили олимпиадникам: для вузов, которые традиционно привлекают таких абитуриентов, увеличили контрольные цифры приема.