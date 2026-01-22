Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 07:03

В ГД рассказали о тесте системы по «подтягиванию» зарплат бюджетников

Нилов: в России проводится тестирование новой системы оплаты труда бюджетников

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Новая система оплаты труда для бюджетников проходит апробацию в рамках пилотного проекта. Эксперимент проводится в нескольких регионах в закрытом режиме, сообщил в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Теперь все это должно быть проанализировано. После того, как пройдет анализ и все расчеты, которые должны еще коррелировать с параметрами бюджета и с бюджетным процессом, тогда уже это будет произведено нормативно-правовое регулирование, — уточнил глава комитета.

По его словам, сейчас вся информация имеет гриф «для служебного пользования». Эксперимент затронул ключевые социальные сферы: здравоохранение, образование и культуру.

Главная цель реформы — преодолеть кадровый дефицит, который возникает из-за низких зарплат, и ликвидировать дисбаланс в доходах. Нилов подчеркнул, что задача не в снижении высоких зарплат, а в том, чтобы «подтянуть» низкие к медианному уровню.

Это работа проводится по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Он поручил проработать вопрос о новых системах оплаты в 2026 году для их внедрения с 2027-го.

Ранее в бюллетене Центробанка «О чем говорят тренды» сообщалось, что рост зарплат уменьшился из-за снижения напряжения на рынке труда. В документе отмечается, что это приведет к снижению устойчивого инфляционного давления.

