«Локальный тиран»: школьник вышел на пикет против завуча

В Новосибирске школьник вышел на одиночный пикет против завуча школы № 158, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Десятиклассник обвинил педагога в систематическом занижении оценок ученикам и назвал ее «локальным тираном».

Для разгона пикетирующего администрация учебного заведения вызвала группу быстрого реагирования, хотя местные жители полагают, что ситуацию можно было урегулировать простой беседой. Директор школы отказалась от оперативных комментариев, заявив, что официальный ответ последует только через Министерство образования во избежание нарушения регламента.

Ранее в Приморье учительница избила школьницу за плохое поведение на уроке. Один из учеников запечатлел произошедшее на телефон. На кадрах педагог кричит на девочку, хватает за плечи и трясет, а затем дает пощечину. Когда подросток спрашивает преподавателя, почему она ее ударила, та с криками «еще раз!» начинает бить девочку по голове.

Кроме того в городе Нарткале в Кабардино-Балкарии учительница младших классов избила мальчика во время урока математики. Она вела занятие в соседнем классе, услышала шум и ворвалась. Педагог пыталась успокоить учеников, но они продолжали болтать, не обращая на нее внимания. Женщина, не выдержав, несколько раз ударила ребенка и отвесила пощечины.