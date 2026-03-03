Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 16:31

«Локальный тиран»: школьник вышел на пикет против завуча

В Новосибирске школьник вышел на пикет против завуча

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Новосибирске школьник вышел на одиночный пикет против завуча школы № 158, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Десятиклассник обвинил педагога в систематическом занижении оценок ученикам и назвал ее «локальным тираном».

Для разгона пикетирующего администрация учебного заведения вызвала группу быстрого реагирования, хотя местные жители полагают, что ситуацию можно было урегулировать простой беседой. Директор школы отказалась от оперативных комментариев, заявив, что официальный ответ последует только через Министерство образования во избежание нарушения регламента.

Ранее в Приморье учительница избила школьницу за плохое поведение на уроке. Один из учеников запечатлел произошедшее на телефон. На кадрах педагог кричит на девочку, хватает за плечи и трясет, а затем дает пощечину. Когда подросток спрашивает преподавателя, почему она ее ударила, та с криками «еще раз!» начинает бить девочку по голове.

Кроме того в городе Нарткале в Кабардино-Балкарии учительница младших классов избила мальчика во время урока математики. Она вела занятие в соседнем классе, услышала шум и ворвалась. Педагог пыталась успокоить учеников, но они продолжали болтать, не обращая на нее внимания. Женщина, не выдержав, несколько раз ударила ребенка и отвесила пощечины.

школы
Новосибирск
пикеты
учителя
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Волочкова обратилась к Славе после обвинений фанатов в пьянстве
Психолог назвала идеальный подарок на 8 Марта
Евросоюз шокировало одно последствие конфликта на Ближнем Востоке
В Госдуме объяснили, как изменились правила бронирования в гостиницах
Атакован офис совета экспертов, выбирающего лидера Ирана
Психолог перечислила худшие подарки на 8 Марта
Нефть, газ, развал ЕС: как повлияет на РФ Иранский кризис — плюсы и минусы
В «Росатоме» сообщили о потере связи с «ядерными властями» Ирана
Ближний Восток оставил Украину без защиты: новости СВО на вечер 3 марта
Названа неочевидная взаимосвязь между Украиной и Мексикой
Повторные толчки зафиксировали недалеко от побережья Сочи
Крупнейшее нефтяное месторождение Ирака остановило работу
Авария с возгоранием «Газели» и «Жигулей» на МКАД попала на видео
Россиянам рассказали о самых интересных астрономических явлениях 2026 года
Обвиняемых в покушении на генерала Алексеева признали террористами
Психолог объяснила, как правильно выбрать подарок на 8 Марта
«Стерся до дыр»: бывшую жену Гуфа накрыло обострение после свадьбы
Звезде 80-х забыли позвонить и предупредить об отмене выступления
Ученые раскрыли, чем опасен редкий секс
Представитель Ирана в Женеве высказался о перспективах диалога
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.