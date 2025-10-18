Краснодарцы взбунтовались против строительства храма В Краснодаре жители протестуют против возведения третьего храма на набережной

Жители Краснодара выступают против строительства третьего храма на набережной, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Речь идет о микрорайоне Юбилейном. Власти намерены возвести новый объект на аллее 80-летия образования Краснодарского края.

По словам горожан, храм лишит их одной из немногочисленных зеленых зон. Также жители жалуются на нехватку школ, больниц и отсутствие мест для занятий спортом.

Местные власти запустили общественные обсуждения проекта, но, по мнению краснодарцев, выделенной недели не хватит. Активисты проводят одиночные пикеты, а ранее даже попытались организовать митинг прямо на месте стройки, однако власти предложили площадку в десяти километрах от той территории, что планируют отдать под храм.

Ранее жители Владивостока вышли на митинг около Дома молодежи против повышения утильсбора. В мероприятии участвовало свыше 500 человек. Активисты собирали подписи под обращением на имя председателя правительства России Михаила Мишустина с требованием отказаться от новых ставок утильсбора.