18 октября 2025 в 17:34

Краснодарцы взбунтовались против строительства храма

В Краснодаре жители протестуют против возведения третьего храма на набережной

Набережная в Краснодаре Набережная в Краснодаре Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Жители Краснодара выступают против строительства третьего храма на набережной, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Речь идет о микрорайоне Юбилейном. Власти намерены возвести новый объект на аллее 80-летия образования Краснодарского края.

По словам горожан, храм лишит их одной из немногочисленных зеленых зон. Также жители жалуются на нехватку школ, больниц и отсутствие мест для занятий спортом.

Местные власти запустили общественные обсуждения проекта, но, по мнению краснодарцев, выделенной недели не хватит. Активисты проводят одиночные пикеты, а ранее даже попытались организовать митинг прямо на месте стройки, однако власти предложили площадку в десяти километрах от той территории, что планируют отдать под храм.

