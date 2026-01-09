Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 января 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 января 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 января 2026 года

Какой сегодня день? 9 января едят абрикосовое варенье или абрикосовый пирог, изучают маршруты Фердинанда Врангеля, читают книги Симоны де Бовуар, присоединяются к приключениям «Ежика в тумане», проявляют человеческое участие и смотрят «Ослепленного желаниями», снятого в 1967 году.

Памятные даты и исторические события 9 января

9 января 1769 года Екатерина II подписала исторический манифест, положивший начало эпохе бумажных денег в России. Медные монеты, бывшие ранее основным платежным средством, создавали серьезные трудности: например, для перевозки 1000 рублей требовалось две телеги, поскольку вес монет достигал 62,5 пуда (более 1 тонны).

Новые ассигнации достоинством 25, 50, 75 и 100 рублей не только облегчили торговые операции, но и стали важным шагом в развитии финансовой системы империи. Это нововведение решило проблему громоздких расчетов и заложило основу современного денежного обращения в стране.

Какой сегодня день в России? 149 лет назад в стране появилось уникальное творческое объединение — Общество взаимного вспоможения русских артистов. Инициаторами выступили представители цвета русской культуры: писатели Иван Тургенев, Дмитрий Григорович, художник Василий Верещагин и другие выдающиеся деятели.

Памятные даты и исторические события 9 января Фото: Global Look Press

Главной целью общества стала поддержка талантов: помощь в продвижении произведений и профессиональном росте. Уникальность заключалась в междисциплинарном подходе: объединились артисты, режиссеры, писатели, композиторы и художники. Преемником этой организации стал современный Союз театральных деятелей России, сохранивший традиции поддержки служителей театрального искусства, заложенные почти полтора века назад.

Необычные праздники и интересные факты

9 января — день, когда стоит отдать должное солнечному абрикосу! Этот скромный фрукт, прошедший путь от древних садов Китая до наших рынков, — настоящий суперфуд. За сладким вкусом скрывается мощный заряд пользы: абрикосы поднимают гемоглобин, стимулируют работу мозга благодаря фосфору и магнию, а редкий элемент бор помогает усваивать витамин D.

Сегодня прекрасный повод не только полакомиться свежими или сушеными плодами, но и приготовить что-то новое — от мармелада до соуса к мясу. Пусть ваш день будет таким же ярким и насыщенным, как этот замечательный фрукт!

9 января — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еще один необычный праздник сегодня — День игры в Бога. Этот день предлагает нам на мгновение примерить роль творца чудес в повседневности. Представьте: вы можете стать тем самым ангелом-хранителем для незнакомца, чье небольшое благословение изменит чей-то день.

Что можно сделать? Оплатить проезд студенту в метро, купить горячий обед бездомному, отправить открытку одинокому пенсионеру или просто выслушать того, кому не хватает внимания. Иногда игра в Бога — это просто человеческое участие, возведенное в степень искренности. Главное — не масштаб помощи, а ее своевременность, согласны?

Церковные и религиозные праздники сегодня

Какой сегодня праздник в мире религии? 9 января 2026 года отмечаются Степановы труды. Дата связана с памятью первомученика Стефана — одного из первых христианских проповедников.

Согласно народным приметам, снегопад в этот день сулил грибникам и ягодникам богатую добычу, а иней на ветвях предрекал щедрый урожай зерна.

Именины и дни ангела сегодня

Степан, Федор, Антонина, Иосиф, Тихон, Давид, Лука, Макар: за этими именами — судьбы пророков, святителей и исповедников. NEWS.ru рассказывает и об именинах 9 января.

Какие праздники отмечают 9 января Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Этот день в истории: что произошло 9 января

9 января 1931 года стало знаменательной вехой в археологии: мексиканский исследователь Альфонсо Касо проник в древнюю усыпальницу цивилизации сапотеков в Монте-Альбане. За каменной дверью его ждало невероятное зрелище — сокровища, десятилетиями скрытые в подземных лабиринтах: изящные золотые украшения, переливающаяся бирюза, нефритовые артефакты и коралловые инкрустации.

Особое восхищение вызвали два уникальных объекта: золотая маска бога Шипе-Тотека, возрастом около восьми столетий, и загадочный череп, вырезанный из монолитного горного хрусталя. Эти находки не просто продемонстрировали высочайшее мастерство древних ювелиров, но и открыли новые грани духовной культуры доколумбовой Мексики.

9 января 1923 года испанский инженер Хуан де ла Сьерва вписал свое имя в историю авиации, совершив первый успешный полет на автожире С-4. Этот удивительный летательный аппарат, также известный как гироплан или ротаплан, использовал для полета свободновращающийся несущий винт, что делало его безопаснее и стабильнее современных ему самолетов.

Полет де ла Сьервы не просто продемонстрировал новую технологию — он открыл эру винтокрылых аппаратов, проложив путь к созданию вертолетов.

Кто умер и родился 9 января

9 января 1797 года появился на свет Фердинанд Врангель — легендарный русский мореплаватель, трижды обогнувший Землю. Исследователь Сибири и Севера, предсказавший существование острова, названного его именем. Врангель являлся одним из основателей Русского географического общества. Остров Врангеля сегодня — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, хранящий уникальную природу Арктики.

В начале января 1890 года, 9 числа, родился классик чешской литературы Карел Чапек. В его знаменитой пьесе R.U.R. впервые появилось слово «робот», которое придумал его брат, художник Йозеф Чапек. Среди самых известных произведений писателя — антифашистский роман-антиутопия «Война с саламандрами» и детективный сборник «Рассказы из одного кармана. Рассказы из другого кармана».

В этот день 1908 года родилась Симона де Бовуар — философ и писательница, изменившая представления о роли женщины. Ее эссе «Второй пол» стало фундаментом современного феминизма. Идеи Бовуар продолжают вдохновлять борцов за равенство, сохраняя актуальность в современном мире. Философ Жан-Поль Сартр был спутником ее жизни.

Кто родился 9 января Фото: imago-images.de/Global Look Press

108 лет назад скончался французский изобретатель Эмиль Рейно, чьи открытия предвосхитили появление кинематографа. Усовершенствовав зоотроп (устройство для демонстрации движущихся рисунков) путем соединения его с волшебным фонарем, он создал оптический театр, запатентованный в 1888 году. Это изобретение впервые позволило демонстрировать движущиеся изображения не одному зрителю, а целой аудитории, обеспечивая при этом невиданную ранее плавность анимации.

9 января 1995 года на 58-м году жизни ушел из жизни Питер Кук — британский комик, актер и сценарист. Мировую известность ему принесла роль коварного искусителя мистера Джорджа в культовой ленте «Ослепленный желаниями», позже переснятой в Голливуде. Не менее запомнился зрителям его эксцентричный Шерлок Холмс в комедийной версии «Собаки Баскервилей».

16 лет назад мир покинул Сергей Козлов — создатель трогательных сказок о Ежике в тумане и добром Львенке. Его детскими любимцами были «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо и мемуары летчика-аса Ивана Кожедуба «Служу Родине!». А какие у вас любимые сказки Козлова?