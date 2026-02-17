США: как 13 колоний стали 50 штатами путем войн, покупок и дипломатии

История формирования Соединенных Штатов Америки — это не просто летопись административных решений, а масштабная, порой драматичная сага о расширении границ, в которой переплелись интересы великих империй, амбиции первопроходцев и расчетливая прагматика политиков. То, как США стали 50 штатами, сегодня воспринимается как нечто само собой разумеющееся, однако за каждой звездой на современном американском флаге стоит сложный процесс, включавший в себя дипломатические маневры, финансовые вложения и затяжные конфликты. Процесс превращения узкой полоски поселений вдоль Атлантики в трансконтинентальную державу стал одним из самых значимых геополитических событий последних столетий.

Так как именно несколько колоний превратились в могучее единое государство? Разберемся в этом материале.

От колоний к независимости: война за независимость и первые штаты

В середине XVIII века североамериканский континент представлял собой арену борьбы между европейскими монархиями, где наиболее прочные позиции занимала Великобритания. История независимости началась с 13 колоний. В то время они вовсе не желали создать новую империю, а банально протестовали против налогового бремени и отсутствия политического представительства. После подписания Декларации 1776 года и затяжной борьбы с метрополией молодая республика по условиям Парижского мира 1783 года получила не только признание, но и обширные земли от Аппалачей до реки Миссисипи.

Первоначальный этап государственного строительства сопровождался активным присоединением территорий к США, которые ранее находились под формальным контролем британской короны. Важно понимать, что отцы-основатели заложили уникальный правовой механизм: новые земли не превращались в бесправные провинции, а получали четкий путь к обретению статуса полноправного субъекта федерации. Северо-западный ордонанс 1787 года установил, что при достижении определенной численности населения территория может претендовать на вхождение в союз на равных правах с первыми штатами. Этот принцип стал двигателем, который заставлял поселенцев двигаться все дальше на запад, зная, что они остаются гражданами своей страны с полным набором прав.

Подписание Декларации независимости Соединенных Штатов Северной Америки в 1776 году, США, историческая иллюстрация, 1877 год Фото: BAO/imageBROKER.com/Global Look Press

Экспансия на запад: Луизианская покупка, присоединение Техаса, война с Мексикой

Настоящий территориальный прорыв произошел в 1803 году, когда Томас Джефферсон совершил одну из самых выгодных сделок в мировой истории. Французский император Наполеон, обремененный войнами в Европе и восстаниями в колониях, согласился продать огромный регион в центре континента за 15 миллионов долларов.

В историческом контексте знаменитая покупка Луизианы и чуть позднее Аляски часто упоминаются как пример блестящей дипломатии, хотя между этими событиями прошло более шестидесяти лет. Луизианская сделка фактически удвоила площадь страны, открыв путь к плодородным равнинам и обеспечив полный контроль над стратегически важной рекой Миссисипи.

Середина XIX века ознаменовалась периодом, который современники называли «Явным предназначением» — верой в то, что США суждено распространить свое влияние от океана до океана. Ключевую роль в этом сыграли события на юго-западе. Разбирая то, как именно Техас и Калифорния стали штатами, нельзя игнорировать глубокие противоречия с Мексикой. Техас, будучи мексиканской провинцией, в 1836 году провозгласил независимость и почти десять лет существовал как суверенная республика. Его аннексия Соединенными Штатами в 1845 году стала детонатором для начала американо-мексиканской войны.

Победа США в этом конфликте привела к подписанию договора Гвадалупе-Идальго в 1848 году, по которому Вашингтон получил контроль над землями будущих штатов Юта, Невада, Нью-Мексико и, конечно, Калифорнии, значительных частей Аризоны и Колорадо.

Анализируя детали того, как именно Техас и Калифорния стали штатами, можно заметить существенную разницу: если Техас вошел в состав союза через процедуру добровольного присоединения республики, то Калифорния стала частью огромного военного трофея, за который, впрочем, США выплатили компенсацию $15 млн, чтобы придать сделке законный вид. Золотая лихорадка, начавшаяся в Калифорнии почти сразу после перехода под американский флаг, лишь подтвердила колоссальную значимость этого приобретения.

Традиционное празднование «Крик Долорес» состоялось в среду вечером в Эль-Рематито в западной части Модесто в честь двухсотлетия Дня независимости Мексики Фото: m11/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Покупки и договоры: Аляска, Гуам, Виргинские острова

Во второй половине XIX века вектор территориального роста сместился в сторону приобретения земель, не граничащих с основной территорией страны. В 1867 году госсекретарь Уильям Сьюард заключил сделку с Российской империей о покупке Аляски. В тот период покупка Аляски, второй значимый финансовый этап расширения, вызвала немало скепсиса в прессе — критики называли приобретенные земли «холодильником Сьюарда». Однако за $ 7,2 млн страна получила регион, богатый золотом, нефтью и имеющий колоссальное стратегическое значение. Россия же, истощенная Крымской войной, предпочла продать удаленный регион дружественному на тот момент государству, чтобы он не достался британцам.

Позднее история доказала, что покупка Аляски оказалась не менее важной, чем покупка Луизианы.

Конец XIX века ознаменовался выходом США на мировую арену в качестве державы с глобальными интересами. После испано-американской войны 1898 года произошло очередное масштабное присоединение территорий к США. По условиям мирного договора под контроль Вашингтона перешли Пуэрто-Рико, Филиппины и остров Гуам. Эти приобретения превратили США в океанскую империю. Позже, в 1917 году, список владений пополнили Виргинские острова, выкупленные у Дании за $25 млн золотом для укрепления обороны Панамского канала.

Стоит отметить, что все эти войны и сделки за территории США не были хаотичными. За ними всегда стояла четкая логика: либо экономическая выгода, либо обеспечение национальной безопасности, либо контроль над морскими торговыми путями. Даже покупка небольшого участка земли у Мексики в 1853 году (сделка Гадсдена) была продиктована необходимостью строительства трансконтинентальной железной дороги по южному маршруту.

Виргинские острова Фото: Shutterstock/FOTODOM

XX век: последние штаты — Аризона, Аляска, Гавайи

Завершение формирования современной карты Соединенных Штатов заняло гораздо больше времени, чем многие предполагали. Последним штатом на материковой части страны стала Аризона, принятая в союз в 1912 году. После этого в процессе расширения федерации наступило долгое затишье, длившееся почти полвека. Вопрос о предоставлении статуса штата удаленным территориям вызывал жаркие споры в Вашингтоне, связанные как с географической отдаленностью, так и с политическим балансом сил.

Лишь после окончания Второй мировой войны, когда роль тихоокеанских рубежей стала очевидной для каждого, был решен вопрос о статусе последних штатов США — Гавайев и Аляски. Аляска, долгое время считавшаяся просто «территорией», официально стала 49-м штатом в январе 1959 года. Вслед за ней, в августе того же года, 50-я звезда на флаге ознаменовала вхождение Гавайских островов. Путь Гавайев был особенно сложным: от независимого королевства, свергнутого при участии американских плантаторов в конце XIX века, до статуса равноправного субъекта федерации.

Кстати, после Второй мировой войны Филиппины получили независимость. В то время как Гуам и Пуэрто-Рико остаются «неинкорпорированными территориями» США по сей день, Филиппины отделились в 1946 году.

Сегодня, оглядываясь назад и понимая, как США стали 50 штатами, мы видим результат невероятного упорства. Государство не только использовало силу оружия, но и мастерски применяло «мягкую силу» и финансовые инструменты. Каждое новое присоединение территорий к США требовало от нации интеграции новых культур, ландшафтов и экономических укладов.

В современном мире границы США кажутся незыблемыми, однако политические дискуссии продолжаются. Статус Пуэрто-Рико как возможного 51-го штата регулярно обсуждается на референдумах и в залах конгресса. А Дональд Трамп в последнее время на полном серьезе заговорил о присоединении Гренландии и даже Канады.

Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

История американской экспансии учит нас тому, что карта государства — это живой организм, который меняется под влиянием времени и обстоятельств.

За два столетия Америка прошла путь от группы протестующих колонистов до гиганта, омываемого двумя океанами. И хотя сегодня методы расширения территорий через прямые покупки кажутся анахронизмом, именно они в свое время создали тот экономический и геополитический каркас, на котором держится современная мощь страны.

Об истории Масленицы читайте в другом материале рубрики «Семья и жизнь».