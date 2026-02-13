Как праздновали Масленицу 100, 200 и 500 лет назад: экскурс в историю

Масленица — это не просто неделя перед Великим постом, это уникальный культурный пласт, сохранивший в себе отголоски древнейших верований и радость грядущего обновления природы. В 2026 году мы продолжаем жарить блины и сжигать чучело, порой не задумываясь, насколько глубока эта традиция. История Масленицы в России представляет собой удивительный сплав языческих ритуалов, христианских смыслов и чисто народной тяги к безудержному веселью. В разные столетия этот праздник выглядел по-разному: от сакрального магического действа до шумного городского балагана.

Многие традиции празднования Масленицы на Руси кажутся нам незыблемыми, но за века они претерпели значительные изменения. Масленица всегда была временем «перепутья», когда старое солнце умирает, а новое рождается, когда зима еще держит землю в ледяных оковах, но в воздухе уже пахнет весной.

Чтобы лучше понять традиции празднования Масленицы на Руси, проследим путь праздника от глухих деревень XVI века до шумных площадей имперского Петербурга.

Масленица в дохристианские времена: праздник весны и плодородия

Пятьсот лет назад и ранее Масленица, которую в ряде регионов и в научной традиции связывают с праздником Комоедицы, была связана с аграрным календарем и ожиданием весеннего равноденствия. Исторические масленичные обряды имели глубокий аграрный и магический смысл. Блин не всегда был символом солнца; в древности он считался прежде всего поминальным блюдом. Кормя блинами духов предков, люди просили их о помощи в будущем урожае. Считалось, что мертвые, находясь в земле, могут влиять на ее плодородие.

Историческая Масленица и ее обряды включали в себя не только пиры, но и чествование пробуждающегося медведя — лесного хозяина и воплощения бога Велеса. Культ зверя был настолько силен, что отголоски названия «Комоедица» (от «комы» — обрядовые хлебцы, подносимые медведю-кому) сохранялись в некоторых регионах столетиями. Праздник длился две недели и сопровождался сложными ритуалами очищения огнем и водой. Люди верили, что шумное веселье помогает разбудить землю, а костры — дать силы новому солнцу.

Бог Велес Фото: Shutterstock/FOTODOM

Традиции XVII–XVIII веков: царские пиры, кулачные бои, ледяные горки

К XVII веку Масленица закрепилась в церковном календаре под названием Сырной седмицы. Однако народное сознание отказывалось превращать ее в чисто религиозное событие. В это время в городах и селах процветали народные игры и забавы на Масленицу, среди которых особое место занимали кулачные бои. Это не было просто дракой ради жестокости; такие бои символизировали борьбу жизни со смертью, тепла с холодом. Участники делились на две команды («стенка на стенку»), и победа одной из них воспринималась как добрый знак для будущего года.

При Петре I праздник приобрел государственные масштабы. Царь обожал масленичные гулянья и превращал их в грандиозные маскарады. В XVIII веке на Неве строили огромные ледяные горы, украшенные елями и флагами. С них съезжали не только на простых санках, но и в богато украшенных лодках. В это время исторические масленичные обряды стали дополняться западными элементами: фейерверками, театрализованными шествиями и балами. Дворянство начало соревноваться в пышности приемов, а блины стали готовить с изысканными начинками, подчеркивая статус хозяина дома.

Масленица в XIX — начале XX века: ярмарки, балаганы, народные гулянья

Самый узнаваемый образ праздника сложился именно в позапрошлом столетии.

То, как отмечали Масленицу 100 лет назад простые люди в деревнях, мало отличалось от обычаев их дедов: те же блины, то же сжигание соломенного чучела и те же прыжки через костер.

Глядя на полотна Бориса Кустодиева и Василия Сурикова, мы понимаем, насколько масштабными были масленичные гулянья в XIX веке. Города превращались в одну сплошную ярмарку. На площадях возводили балаганы — временные театры, где выступали Петрушки, акробаты и дрессированные медведи. Воздух был пропитан запахом жареных блинов, сбитня и дегтя, которым смазывали полозья саней.

Катание на тройках в этот период стало обязательным ритуалом. Богатые купцы выезжали «напоказ», щеголяя лошадьми в серебряной сбруе и дорогими мехами. Знаменитые масленичные гулянья в XIX веке в Москве сосредотачивались у Новинского бульвара и под стенами Кремля. Здесь можно было встретить всех: от высокопоставленных чиновников до простых ремесленников. Социальные границы на неделю стирались, а общее веселье объединяло народ в предчувствии весны.

Масленица в 2026 году: когда будет, история праздника, традиции Фото: РИА Новости

Если мы проанализируем, как отмечали Масленицу 100 лет назад, то есть в начале XX века, мы увидим лебединую песню старой русской традиции. А вот к 1920-м годам праздник пытались реформировать под нужды новой идеологии, устраивая «красные масленицы» с политическими лозунгами вместо песен. Тем не менее народная память оказалась сильнее. Уже к 1950-м годам праздник возродили под названиями «Русская зима» и «Проводы русской зимы».

Обряды каждого дня масленичной недели: от «Встречи» до «Прощеного воскресенья»

У масленичной недели был четко выверенный сценарий, где каждый день имеет свою задачу.

«Встреча». В эту дату строили ледяные горы и делали соломенное чучело. Первый блин обязательно отдавали нищим или клали на окно в память об ушедших на тот свет близких.

«Заигрыш» — название вторника, самого времени для молодежи. Устраивались смотрины невест. Смысл был в том, чтобы сосватать молодых и после Пасхи, на Красную горку, сыграть свадьбу.

Следом идет «Лакомка». День визитов «к теще на блины». Крайне важная дата, считалось, что гостеприимство в этот день устанавливало мир в семье на весь год.

Четверг называли «Разгуляй», стартовала Широкая Масленица, время самых активных гуляний. Все домашние дела откладывались, и народ шел развлекаться. Именно в четверг проходили самые активные кулачные бои и взятие снежных городков.

На «Тещины вечерки» уже зять приглашал тещу, демонстрируя ей глубочайшее уважение и хвастаясь достижениями.

«Золовкины посиделки» проходили в конце недели. Невестки звали к себе сестер мужа, обменивались подарками и сплетничали за чаем.

Кульминацией праздника было Прощеное воскресенье. Все просили друг у друга прощения, очищая душу перед постом. Вечером торжественно сжигали чучело Масленицы, развеивая пепел по полям, чтобы земля дала добрые всходы.

Этот ритм жизни позволял человеку полностью выплеснуть накопившуюся за зиму энергию и войти в период строгого воздержания с легким сердцем. Масленица была своеобразным предохранительным клапаном для народной психики, временем легальной свободы и радости.

Завершая наш исторический экскурс, стоит отметить, что Масленица выжила в самые суровые времена. Она пережила запреты, гонения и смену политических строев.

Сегодня мы снова печем блины, зовем гостей и смеемся на весеннем солнце, чувствуя незримую связь с теми, кто делал то же самое сотни лет назад. Это праздник, который напоминает нам о важности семьи, умении прощать и бесконечном цикле обновления жизни.

