На муке блины больше не делаю, готовлю на манке — густое тесто, а результат — пальчики оближешь

Беру манку, муку и дрожжи — и готовлю пышные узорчатые блины, которые напоминают бабушкины. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного завтрака или уютного чаепития. Его необычность в том, что манка делает тесто густым, а блины — невероятно мягкими, пышными и с красивым ажурным рисунком. Нейтральный вкус позволяет подавать их с чем угодно: от жирной сметаны до красной икры. Получается обалденная вкуснятина: толстенькие, пористые блины с золотистыми кружевными краями, которые тают во рту и идеально впитывают растопленное сливочное масло. Они такие сытные и ароматные, что домашние сметают их со стола быстрее, чем вы успеваете испечь новую стопку.

Для приготовления вам понадобится: 300 г манной крупы, 500 мл молока, 1 ч. ложка сухих дрожжей, 160 г муки, 2 яйца, 1 ч. ложка соли, 150 мл теплой воды, 3 ст. ложки растительного масла. В теплом молоке растворите дрожжи, оставьте на 15 минут до появления пенки. Отдельно смешайте манку, муку и соль. Влейте молочную смесь, добавьте яйца, теплую воду и масло, тщательно перемешайте. Уберите тесто в тепло минимум на 1 час. Жарьте на хорошо разогретой сковороде, смазанной маслом только перед первым блином, не распределяя тесто — пусть растекается само. Переворачивайте, когда поверхность перестанет быть влажной. Готовые блины смазывайте сливочным маслом.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.