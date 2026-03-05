Такой креп-сюзетт не подают даже в лучших ресторанах Франции! Готовлю дома за 20 минут, а гости думают, что я пригласил шеф-повара

Когда я впервые попробовал креп-сюзетт в кондитерской, думал, что дома такое не повторить. Оказалось, все гениальное просто. Тонкие, почти кружевные блинчики, пропитанные малиновым сиропом с маслом, слегка карамелизованные на сковороде. Подаешь с ягодами — и кажется, что ты в уютном бистро где-то на Монмартре. А готовится всего 20 минут.

Что понадобится для креп-сюзетта

Для блинов беру яйцо, 250 мл молока, 20 г сливочного масла (растопить), 95 г муки, примерно 2,5 г разрыхлителя, соль и сахар по вкусу. Для соуса нужно 125 мл малинового сиропа и 25 г сливочного масла. Для украшения — любые свежие ягоды.

Как я его готовлю

В миске смешиваю яйцо, молоко, сахар и соль до однородности. Добавляю просеянную муку с разрыхлителем и растопленное сливочное масло. Взбиваю венчиком до гладкого жидкого теста без комочков. Выпекаю тонкие блинчики на хорошо разогретой сковороде с двух сторон. В отдельной сковороде разогреваю малиновый сироп с 25 г сливочного масла. Каждый блинчик складываю треугольником и выкладываю в теплый сироп. Обжариваю на медленном огне с двух сторон по 1-2 минуте, чтобы они пропитались и слегка карамелизовались. Перекладываю на тарелку, поливаю оставшимся сиропом из сковороды и украшаю свежими ягодами. Подаю теплым.

