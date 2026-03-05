Рютте уклонился от ответа о применении коллективной обороны против Ирана

Генсек НАТО Марк Рютте отказался уточнять, будет ли задействована статья пять в конфликте США с Ираном, передает Newsmax. По его словам, Альянс намеренно сохраняет неопределенность по вопросу применения коллективной обороны.

Рютте подтвердил, что НАТО не участвует в военной операции против Ирана. При этом Альянс поддерживает союзников и выражает солидарность с партнерами на Ближнем Востоке.

Ранее Рютте заявил о готовности НАТО задействовать статью пять о коллективной обороне против Ирана. По его словам, Альянс намерен обеспечивать защиту каждого дюйма своей территории.

До этого сообщалось, что объявленный иранским аятоллой Насером Макаремом Ширази джихад против США и Израиля означает призыв ко всем шиитам присоединиться к военному конфликту с этими странами, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. Он отметил, что причиной этого стало убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи.