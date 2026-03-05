Зимняя Олимпиада — 2026
Зоопсихолог перечислила причины возникновения икоты у кошек

Зоопсихолог Капустина: кошка может икать из-за неудобного расположения миски

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кошка может икать из-за неудобного расположения миски, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, этот симптом в некоторых случаях сигнализирует о скрытых проблемах питомца со здоровьем, поэтому при регулярной икоте животное следует показать специалисту.

Если кошка икает постоянно, то необходимо обратиться к ветеринару. Это может быть признаком заболеваний внутренних органов или инфекций. У этих животных многие болезни протекают в скрытой форме, так что бдительность не повредит. Но икают и здоровые кошки, например, если миска с едой расположена слишком высоко или слишком низко, а животное ест в неудобном положении. Также икоту может вызвать, к примеру, влажный корм из холодильника, если его не разогрели. Если кошка ест очень торопливо, то заглатывает лишний воздух с пищей, от этого тоже может возникать этот симптом, — пояснила Капустина.

Ранее доктор ветеринарных наук Андрей Руденко заявил, что кошки приносят своим владельцам пойманную добычу, руководствуясь природной социальной моделью, заложенной еще у их диких предков. По его словам, это поведение не является желанием навредить хозяину.

