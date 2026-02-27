Зоопсихолог ответила, можно ли кормить кошек только сырым мясом

Кормить кошек исключительно сырым мясом категорически не рекомендуется, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, домашним питомцам необходимы дополнительные витамины и микроэлементы для поддержания здоровья.

Кошка по своей природе — облигатный хищник, поэтому ее не только можно, но и нужно кормить сырым мясом. Исключение — питомцы с индивидуальной непереносимостью либо аллергией на тот или иной вид мяса. Однако если в природе кошка съедает пойманную мышку целиком с косточками и внутренностями, то домашним животным желательно давать филе, нарезанное на мелкие кусочки. Любимцу, кроме животного белка, требуется и клетчатка, и множество витаминов и микроэлементов. Поэтому мясом ограничивать рацион ни в коем случае нельзя, — предупредила Капустина.