Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 07:00

Зоопсихолог ответила, можно ли кормить кошек только сырым мясом

Зоопсихолог Капустина: кормить кошек только сырым мясом ни в коем случае нельзя

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Кормить кошек исключительно сырым мясом категорически не рекомендуется, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, домашним питомцам необходимы дополнительные витамины и микроэлементы для поддержания здоровья.

Кошка по своей природе — облигатный хищник, поэтому ее не только можно, но и нужно кормить сырым мясом. Исключение — питомцы с индивидуальной непереносимостью либо аллергией на тот или иной вид мяса. Однако если в природе кошка съедает пойманную мышку целиком с косточками и внутренностями, то домашним животным желательно давать филе, нарезанное на мелкие кусочки. Любимцу, кроме животного белка, требуется и клетчатка, и множество витаминов и микроэлементов. Поэтому мясом ограничивать рацион ни в коем случае нельзя, — предупредила Капустина.

Ранее доктор ветеринарных наук Андрей Руденко объяснил, что кошки приносят своим владельцам пойманную добычу, руководствуясь природной социальной моделью, заложенной еще у их диких предков. По его словам, это поведение не является желанием навредить хозяину.

кошки
животные
питомцы
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака ВСУ оставила 60 тыс. жителей российского города без электричества
Пожизненно осужденный главарь люберецкой банды умер за решеткой
На Сахалине объявили экстренное предупреждение
Охотник выстрелил в знакомого, приняв его за оленя
Российский самолет со 138 пассажирами выкатился за пределы рулежной дорожки
Россия выдала второй по величине урожай главного овоща страны
Стало известно, сколько поездов задержались из-за затора на Крымском мосту
Терапевт рассказала о неочевидной весенней опасности
Булыкин назвал возможную проблему ЦСКА в концовке сезона РПЛ
Грязная бомба у Киева и удар по Белгороду: новости СВО к утру 27 февраля
Ученый раскрыл, откуда и когда можно будет увидеть парад планет
Экс-директора ВМТП подозревают в получении взятки в 8 млн рублей
Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 27 февраля: инфографика
«Элиту ВСУ» начали перебрасывать на одно из направлений в зоне СВО
Момент смертоносного взрыва в Казахстане попал на видео
Москвичам рассказали о погоде в мартовские праздничные дни
В Пулково задержали двенадцать рейсов и отменили три
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 95 БПЛА
МВД предложило расширить круг лиц, выполняющих функции полиции
«Меняют баланс»: россиянам рассказали о новых правилах в отелях с 1 марта
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.