Кошатникам дали совет, как легко почистить зубы питомцу

Жевательные лакомства способствуют удалению зубного налета у кошек, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, если питомец сопротивляется процедуре чистки, также можно использовать различные добавки для воды.

Следить за состоянием полости рта, безусловно, важно, так как от того, насколько тщательно кошка пережевывает пищу, зависит работа ее внутренних органов и в целом здоровье. Кроме того, через ранки на слизистой в организм может попасть инфекция. Необходимо регулярно осматривать рот у питомца и периодически проводить чистку зубов. У здорового животного десны и язык розовые, нет твердого налета, неприятный запах из пасти отсутствует. Конечно, не каждая кошка даст провести процедуру, поэтому удобно использовать специальные жевательные лакомства, которые очищают зубы от камня, а также добавки в питьевую воду, — поделилась Капустина.

