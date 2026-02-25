Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 07:15

Кошатникам дали совет, как легко почистить зубы питомцу

Зоопсихолог Капустина: жевательные лакомства помогут почистить зубы кошке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Жевательные лакомства способствуют удалению зубного налета у кошек, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, если питомец сопротивляется процедуре чистки, также можно использовать различные добавки для воды.

Следить за состоянием полости рта, безусловно, важно, так как от того, насколько тщательно кошка пережевывает пищу, зависит работа ее внутренних органов и в целом здоровье. Кроме того, через ранки на слизистой в организм может попасть инфекция. Необходимо регулярно осматривать рот у питомца и периодически проводить чистку зубов. У здорового животного десны и язык розовые, нет твердого налета, неприятный запах из пасти отсутствует. Конечно, не каждая кошка даст провести процедуру, поэтому удобно использовать специальные жевательные лакомства, которые очищают зубы от камня, а также добавки в питьевую воду, — поделилась Капустина.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков посоветовал проверить подобранную на улице кошку в первую очередь на вирус лейкоза и иммунодефицита. По его словам, это поможет выявить возможные скрытые угрозы для здоровья питомца.

кошки
животные
питомцы
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Снайперская работа»: в Ростехе раскрыли, как «Краснополь» изменил СВО
«Проредили ряды»: удары ФАБ привели в ужас президентскую бригаду ВСУ
Составлен топ самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России
Принудительно мобилизованный в ВСУ венгр сдался в плен российским бойцам
В России может появиться новый вид водителей
Захарова объяснила, как Франция и Великобритания заигрывают с Украиной
Народной артистке РСФСР Федосеевой-Шукшиной понадобилась экстренная помощь
Безруков накопил штрафы за нарушения ПДД на 20 тыс. рублей
Брата короля Карла III лишили любимого удовольствия из-за скандала
Экс-депутат Рады рассказал, как можно решить конфликт России и Европы
Стилист рассказал, как правильно ухаживать за кудрявыми волосами
Сына главаря Лобненского ОПС обвинили в 17 эпизодах хищений у бойцов СВО
Для микрозайма теперь недостаточно просто паспорта: что изменится с 1 марта
Бунт на Украине и хитрые махинации Киева: новости СВО к утру 25 февраля
Двое напали с ножом на посетителя торгового центра в Петербурге
Билл Гейтс признал связи с Эпштейном и романы с русскими женщинами
Трехкомнатная квартира загорелась рано утром в одном из домов Петербурга
Москвичам рассказали, когда в столицу придет небольшое потепление
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 25 февраля: инфографика
ВСУ бросили на штурм под Сумами дезертиров и мобилизованных
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.