К чему снится черепаха: полный гид по сонникам

Черепаха во сне — один из самых древних и противоречивых символов, который может означать как мудрость и стабильность, так и застой в делах. Толкование напрямую зависит от деталей: где находилось животное, что делало и, самое главное, кто его увидел — мужчина или женщина.

Спокойно ползущая черепаха сулит медленный, но верный успех. Вам не хватает скорости, зато вы идете к цели уверенно. Если рептилия плавает в чистой воде — прислушайтесь к интуиции, она подскажет верный путь. А вот черепаха, спрятавшая голову в панцирь, символизирует ваше желание уйти от проблем. Кормить животное во сне — к укреплению финансового положения и здоровью. Мертвая черепаха — тревожный знак, предупреждающий о потере защиты или крушении планов.

Для женщины такой сон часто связан с семьей и материнством. Увидеть черепаху — к удачному браку и гармонии в доме. Если беременная женщина видит черепаху во сне, это сулит рождение здоровой девочки. Кормить черепаху с рук — по соннику Ванги, к скорой беременности. Молодой девушке черепаха советует не торопить события в любви, проявить терпение и мудрость.

Для мужчины черепаха во сне — знак стратегического мышления. Бизнесменам сон обещает удачное вложение капитала и процветание благодаря упорству, а не скорости. Если мужчина ловит черепаху — наяву он пытается удержать женщину, которая хочет уйти. Видеть животное в мутной воде — к неудачам в бизнесе и неоправданным расходам. Черепаха также предупреждает: излишняя лесть начальству принесет только огорчения.

Размер и цвет имеют значение.

Огромная черепаха снится к застою.

Маленькая черепашка — к хлопотам и суете.

Белая черепаха — к радостному событию.

Черная черепаха — к сложностям, которые вы сможете преодолеть.

Золотая черепаха — к богатству, которое может стать тяжким грузом.

Главный совет сонников: увидев черепаху, не суетитесь. Ваша сила сейчас — в выдержке и умении ждать. Проанализируйте, где вам не хватает устойчивости, и действуйте без паники, и тогда успех обязательно придет.

