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09 июня 2026 в 01:48

В Харькове прогремели мощные взрывы

В Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Харькове на востоке Украины произошел взрыв, о чем сообщили местные СМИ, передает «Общественное». Воздушная тревога действует в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Позже издание заявило, что в городе была зафиксирована новая серия взрывов. Сообщения о повторных инцидентах поступали в течение короткого времени.

Ранее взрывы прогремели в столице Ирана Тегеране. Они произошли в западной и южной частях города. Причины взрывов не уточняются.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские войска за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки, поразив предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Также поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ.

Кроме того, антитеррористическое подразделение «Горыныч» уничтожило четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке ДНР. По данным УФСБ России по региону, также были выявлены и ликвидированы украинские пункт управления и ретранслятор БПЛА.

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