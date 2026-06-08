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08 июня 2026 в 12:02

Взрывы прогремели в столице Ирана

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Взрывы прогремели в столице Ирана Тегеране, сообщила гостелерадиокомпания IRIB. Они произошли в западной и южной частях города. Причины взрывов не уточняются.

Ранее иранские военные атаковали израильские авиабазы Неватим и Тель-Ноф. Удары последовали вслед за атаками со стороны Израиля.

До этого Израиль ударил по нефтехимическому комплексу в иранском Бендер-Махшехре. В Исламской Республике подтвердили факт атаки на предприятие и добавили, что ему нанесен частичный ущерб. Кроме того, ЦАХАЛ сообщила об ударах израильских ВВС по целям в Тегеране, Тебризе и Исфахане.

В свою очередь представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Исламская Республика уверена в координации атак Израиля Соединенными Штатами. Он добавил, что Вашингтон был в курсе израильских ударов, а Центральное командование ВС США принимало участие в их планировании.

Вечером 7 июня президент США Дональд Трамп отметил, что Тегеран обязан вернуться к диалогу и подписать соглашение ради обеспечения мира на Ближнем Востоке. Данное обращение американского лидера прозвучало сразу после того, как Иран осуществил ракетные пуски по территории Израиля.

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