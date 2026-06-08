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08 июня 2026 в 11:31

Иран выступил с серьезными обвинениями в адрес США и Израиля

МИД Ирана обвинил Израиль в координации действий с США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Иран уверен, что все атаки Израиля проходят при полной координации сил с Соединенными Штатами, заявил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи. Он также отметил, что Вашингтон был в курсе израильских ударов, а Центральное командование ВС США принимало участие в их планировании, передает агентство Fars.

Кроме того, несмотря на заявления американских официальных лиц, нам известно, что Центральное командование ВС США полностью координирует свои оборонительные и наступательные действия с сионистским режимом и сотрудничает с ним, — сказал дипломат.

Вечером 7 июня Иран выпустил ракеты по северным районам Израиля. Израильская армия сообщила, что все ракеты были перехвачены. Этому предшествовал удар Израиля по объекту «Хезболлы» в пригороде Бейрута, нанесенный в тот же день. По версии израильской стороны, эта атака стала ответом на обстрелы северных районов Израиля со стороны «Хезболлы».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут высадить спецназ на иранской территории, если дипломатические переговоры с Тегераном провалятся. Президент США уточнил, что рассматривает вариант сохранения блокады Ирана.

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