Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 00:11

ТЦК удерживают в подвале мобилизованного и издеваются над ним

ТАСС: ТЦК две недели удерживают в подвале мобилизованного с нарушениями психики

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники ТЦК в Закарпатье мобилизовали мужчину с психическими нарушениями и две недели держат его в подвале, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По их словам, панические атаки снимаются на видео.

В Закарпатье мобилизовали мужчину, снятого с воинского учета из-за психических нарушений, — сообщил собеседник агентства.

Как рассказали в российских силовых структурах, информация об этом была получена со слов супруги мобилизованного. При этом украинские полиция и Минобороны бездействуют.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту возможного издевательства над сотрудником территориального центра комплектования в СИЗО в Одессе. Речь идет о статье о превышении власти или служебных полномочий. Причиной для возбуждения дела стало опубликованное видео.

До этого инструктор одного из батальонов ВСУ заявил, что украинских военнослужащих могут принять за сотрудников ТЦК и подвергнуть нападениям. Он отметил риск путаницы при встрече в общественных местах, в частности в метро, и предложил изменить форму сотрудников территориального центра комплектования.

Европа
Украина
ТЦК
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС РФ усилили давление на ВСУ в Константиновке
Прилепин высказался о патриотических праздниках в России
Прокурора МУС Карима Хана немедленно отстранили от должности
«Они шпионы и сбежали из РФ»: новая версия пропажи Усольцевых, что известно
Данные Pokemon GO начали использовать в военных дронах
Литва начала учения возле Калининградской области
Атака беспилотников ВСУ стала причиной пожара в Новороссийске
Трамп пригрозил бросить Израиль наедине с Ираном
Стало известно о разговоре Зеленского с командой Трампа
ТЦК удерживают в подвале мобилизованного и издеваются над ним
Небензя назвал условие для реальных переговоров с Киевом
Первый брак в 17 лет, звездная свадьба: история любви Авериной и Соловьева
Небензя раскрыл причину жертв среди мирных жителей Украины
Россия поразила 10 военных предприятий в Киеве
Небензя сообщил о 217 пострадавших жителях РФ за неделю при обстрелах ВСУ
Стало известно, на чем «кошелек Зеленского» заработал свой капитал
В США раскрыли разрушительный план Зеленского
Таубер назвала «идиотизмом» обвинения Молдавии в адрес РФ
Иран раскрыл главную цель переговоров с США
Нидерланды больше не будут помогать украинским военным
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.