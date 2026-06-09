ТЦК удерживают в подвале мобилизованного и издеваются над ним ТАСС: ТЦК две недели удерживают в подвале мобилизованного с нарушениями психики

Сотрудники ТЦК в Закарпатье мобилизовали мужчину с психическими нарушениями и две недели держат его в подвале, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По их словам, панические атаки снимаются на видео.

В Закарпатье мобилизовали мужчину, снятого с воинского учета из-за психических нарушений, — сообщил собеседник агентства.

Как рассказали в российских силовых структурах, информация об этом была получена со слов супруги мобилизованного. При этом украинские полиция и Минобороны бездействуют.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту возможного издевательства над сотрудником территориального центра комплектования в СИЗО в Одессе. Речь идет о статье о превышении власти или служебных полномочий. Причиной для возбуждения дела стало опубликованное видео.

До этого инструктор одного из батальонов ВСУ заявил, что украинских военнослужащих могут принять за сотрудников ТЦК и подвергнуть нападениям. Он отметил риск путаницы при встрече в общественных местах, в частности в метро, и предложил изменить форму сотрудников территориального центра комплектования.