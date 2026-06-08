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08 июня 2026 в 17:23

На Украине возбудили дело из-за издевательств над сотрудником ТЦК в СИЗО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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По факту возможного издевательства над сотрудником территориального центра комплектования в СИЗО в Одессе возбужденно уголовное дело по статье о превышении власти или служебных полномочий, сообщили в Telegram-канале Государственного бюро расследований Украины. Причиной для возбуждения дела стало опубликованное видео.

ГБР возбудило уголовное дело из-за обнародованного видео возможного издевательства над работником ТЦК в Одесском СИЗО, — говорится в сообщении.

По данным украинских СМИ, в следственном изоляторе в Одессе сотрудник военкомата мог подвергнуться издевательствам со стороны сокамерников. В Госбюро расследований уточнили, что проверяют достоверность видеозаписи инцидента. Там также заявили, что предполагаемый пострадавший сам находится под стражей по делу о преступлениях в отношении мобилизованных граждан.

Ранее инструктор одного из батальонов ВСУ заявил, что украинских военнослужащих могут принять за сотрудников ТЦК и подвергнуть нападениям. Он отметил риск путаницы при встрече в общественных местах, в частности в метро, и предложил изменить форму сотрудников территориального центра комплектования.

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