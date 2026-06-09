Прокурора МУС Карима Хана немедленно отстранили от должности

Бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута Международного уголовного суда приняло решение отстранить прокурора МУС Карима Хана от должности. Мера будет действовать до вынесения решения по дисциплинарному производству, связанному с обвинениями в сексуальных домогательствах.

В суде сообщили, что решение вступает в силу немедленно. Бюро постановило передать дисциплинарное производство на рассмотрение Ассамблеи государств — участников МУС. Для обсуждения этого вопроса планируется созвать специальную сессию в максимально сжатые сроки.

Подчеркивается, что временное отстранение прокурора не означает предрешенности итогового решения по делу. В суде сообщили, что при принятии решения были учтены результаты расследования, проведенного Управлением служб внутреннего надзора ООН.

В 2025 году Карим Хан столкнулся с новыми обвинениями в сексуальных домогательствах. Вторая женщина заявила на непристойные действия со стороны высокопоставленного юриста, которые происходили в мае 2023 года. Заявившая пожелала сохранить анонимность.