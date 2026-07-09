Европейская страна вышлет двух военных атташе посольства России

Италия высылает двух военных атташе посольства России в Риме, сообщил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни в соцсети X. Им предписано покинуть страну в течение трех дней.

Правительство Италии приняло решение о высылке двух военных атташе посольства Российской Федерации в Италии, — заявил министр.

Ранее посла Румынии в России Кристиана Истрате вызвали в МИД, чтобы объявить о высылке одного из сотрудников румынского диппредставительства. Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что решение стало ответом «на ничем не обоснованный» отзыв Бухарестом согласия на работу генерального консульства РФ в Констанце.

До этого МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липова из-за падения беспилотника в городе Галац. Министр иностранных дел Оана Цою пригрозила, что Румыния примет необходимые дипломатические меры в ответ на якобы нарушение международного права и своего воздушного пространства. Также Министерство по делам Европы и иностранных дел Франции вызвало посла России в Париже Алексея Мешкова в связи с ударами возмездия по военным объектам на Украине.