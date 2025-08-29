День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 01:29

Еще одна женщина выступила против главного прокурора МУС

Guardian: вторая женщина обвинила в домогательствах главного прокурора МУС Хана

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан Фото: Chepa Beltran/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан столкнулся с новыми обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщает британское издание The Guardian. Вторая женщина заявила на непристойные действия со стороны высокопоставленного юриста, которые происходили в мае 2023 года.

Женщина утверждает, что когда она работала на выдающегося британского юриста в более ранний период его карьеры, он вел себя неподобающим образом, подвергал ее нежелательным сексуальным домогательствам, использовал свою власть над ней и неоднократно пытался склонить ее к сексуальным действиям, — указано в сообщении.

Заявившая пожелала сохранить анонимность. Однако она уже дала официальные показания в Управление служб внутреннего надзора ООН. Источник, знакомый с ходом расследования, подтвердил, что ее заявление было принято к рассмотрению.

Хан был отправлен в административный отпуск в связи с начавшимся расследованием. Расследование продолжается, что создает серьезные репутационные риски для одного из ключевых институтов международного правосудия.

Ранее сообщалось, что США ввели персональные санкции против четырех высокопоставленных представителей МУС. Новые ограничительные меры затронули судей из Канады и Франции, а также заместителей прокурора из Фиджи и Сенегала.

МУС
обвинения
домогательства
Карим Хан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шойгу назвал число находящихся в Афганистане террористов
Семью найденной мертвой на могиле бойца СВО женщины потрясла новая трагедия
Чем известен пик Победы, где пропала Наговицына: чем опасен, сколько трупов
Очевидцы рассказали об атаках ВСУ на Орел
Еще одна женщина выступила против главного прокурора МУС
Шойгу раскрыл планы Запада в отношении Афганистана
В Германии нашли нового причастного к подрыву «Северных потоков»
Российские силы сбили 19 БПЛА за три часа
Очередной эстонский «солдат удачи» ликвидирован на Украине
Перечислены имена советчиков Трампа по ситуации в секторе Газа
Обряды и запреты на Ореховый Спас: как 29 августа защитить семью
Следком РФ возбудит уголовное дело по факту вандализма в Эстонии
Петербуржцев без автомобилей обрадовали новостью об общественном транспорте
Дарья Мороз: наследница актерской династии и яркая звезда современного кино
В Госдуму поступила инициатива о запрете домашних заданий
«Демографическая яма»: Украине предсказали незавидную судьбу из-за властей
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 августа 2025 года
Госдеп одобрил возможную военную сделку с Украиной
Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту
«Газпром» вновь установил рекорд летних суточных поставок газа
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.