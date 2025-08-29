Еще одна женщина выступила против главного прокурора МУС Guardian: вторая женщина обвинила в домогательствах главного прокурора МУС Хана

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан столкнулся с новыми обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщает британское издание The Guardian. Вторая женщина заявила на непристойные действия со стороны высокопоставленного юриста, которые происходили в мае 2023 года.

Женщина утверждает, что когда она работала на выдающегося британского юриста в более ранний период его карьеры, он вел себя неподобающим образом, подвергал ее нежелательным сексуальным домогательствам, использовал свою власть над ней и неоднократно пытался склонить ее к сексуальным действиям, — указано в сообщении.

Заявившая пожелала сохранить анонимность. Однако она уже дала официальные показания в Управление служб внутреннего надзора ООН. Источник, знакомый с ходом расследования, подтвердил, что ее заявление было принято к рассмотрению.

Хан был отправлен в административный отпуск в связи с начавшимся расследованием. Расследование продолжается, что создает серьезные репутационные риски для одного из ключевых институтов международного правосудия.

Ранее сообщалось, что США ввели персональные санкции против четырех высокопоставленных представителей МУС. Новые ограничительные меры затронули судей из Канады и Франции, а также заместителей прокурора из Фиджи и Сенегала.