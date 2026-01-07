Составлен список звезд, ставших родителями в 2025 году

В 2025 году в звездных семьях произошло множество радостных событий — у многих появились малыши. Какие знаменитости снова или впервые стали родителями?

Агата Муцениеце и Петр Дранга

36-летняя актриса Агата Муцениеце в конце 2025 года родила третьего ребенка — дочку. Отец девочки — музыкант Петр Дранга. Агата старается не раскрывать подробности, но говорит, что чувствует себя абсолютно счастливой. Ребенок Муцениеце родился в престижной клинике в Москве.

«Самое главное для меня в этот день — почувствовать, что я не в госпитале, а в надежных и теплых руках. Так оно и получилось: уютнейшая родовая палата, я была окружена теплом и заботой. Еще, конечно, спокойно на душе, когда точно знаешь, что если что, врачи лучшие, оборудование самое современное, и сразу кажется, что все точно будет хорошо, и ты расслабляешься!» — делилась Агата.

Новость о том, что Муцениеце вновь стала мамой, появилась 2 декабря. Актриса рассказала, что после третьих родов поправилась на восемь килограммов и заметила значительное увеличение груди.

«Плюсы, конечно, помимо лишних восьми килограммов, имеются очевидные», — пояснила Муцениеце.

Мари Краймбрери и Дава

В мае певица Мари Краймбрери и блогер Дава сообщили, что стали родителями. В своей официальной группе DAVA в соцсети «ВКонтакте» музыкант опубликовал фотографии с младенцем. Он признался, что день появления ребенка на свет стал самым лучшим в их жизни.

«Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее. Вот так. Безусловно. Тихо. На весь мир», — написал Дава.

Звезды скрывали пол и имя малыша, но мама Давы Анна в соцсетях раскрыла, что сын и невестка подарили ей внучку. Бабушка дала ребенку прозвище «сеньорита вкусняшка».

«Мои бесценные, мои любимки, спасибо Богу, что вы есть в моей жизни. И моя сеньорита вкусняшка», — написала Манукян.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

В ночь на 25 сентября телеведщуая Регина Тодоренко опубликовала пост в своем Telegram-канале, в котором сообщила, что она и ее супруг, певец Влад Топалов, стали родителями в третий раз.

«Теперь нас пятеро. Дорогие мои, благодарю за поддержку и трепетное отношение к моей семье. Обязательно скоро поделюсь своей историей, пока приходим в себя, учимся звучать слаженно с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом», — написала 35-летняя телеведущая.

Спустя месяц после рождения третьего сына Тодоренко вернулась к работе. Телеведущая призналась, что боится уходить в декретный отпуск.

Ида Галич и Олег Ледвич

В ушедшем году блогер Ида Галич стала мамой во второй раз, родив дочку. Недавно 35-летняя звезда объявила имя наследницы — Лия.

«Я была уверена, что у меня пацан. Но в ночь до гендер-пати мне снится сон: я разрезаю торт и говорю: „Мальчик!“. А мне: „Ну как же мальчик, если торт розовый?“ И во сне я звоню маме: „Представляешь, у нас будет девочка по имени Лия“. Проснулась и рассказала сон супругу. Слава Богу, иначе мне бы не поверил никто. Уже было понятно, что если это будет девочка, то она будет малышка по имени Лия. Лия Ледвич-Галич — сразу рождена, чтобы играть в футбол где-то в Сербии. Если интересно, почему у нее двойная фамилия, я вам расскажу попозже», — делилась звезда в соцсети.

Сейчас Галич счастлива с бизнесменом Олегом Ледвичем — скоро пара собирается узаконить брак. Первенца, сына Леона, она родила в первом браке с Аланом Басиевым.

Тимати и Валентина Иванова

В августе рэпер Тимати (Тимур Юнусов) показал в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) новорожденную дочь на фоне слухов о разрыве с возлюбленной Валентиной Ивановой. Девочку, появившуюся на свет 2 августа, назвали Эммой.

Это первый ребенок модели, а вот 41-летний музыкант стал отцом в третий раз. До этого он состоял в отношениях с моделью Аленой Шишковой, от которой появилась на свет его первая дочь Алиса. Затем у Тимати был роман с блогером Анастасией Решетовой. Она подарила ему сына Ратмира.

Александр Петров и Виктория Петрова

Актер Александр Петров и его супруга Виктория Петрова (в девичестве — Антонова) 6 апреля 2025 года стали родителями мальчика, которого назвали Федором.

Пара жената с 2023 года. Для обоих это первый ребенок.

Звезда «Полицейского с Рублевки» в соцсетях активно радуется рождению сына и делится семейными кадрами.

Какие еще звезды стали родителями в 2025 году

В 2025 году детей родили еще несколько знаменитостей: актриса Светлана Светикова и Алексей Полищук, актер Артем Ткаченко и актриса Екатерина Стеблина, Анатолий Руденко и Елена Дудина, Иван Стебунов и Елена Власова, рэпер HammAli и его жена Эмма, спортсмены Алена Косторная и Георгий Куница, а также фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов.

