Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 01:16

Монашество, личная жизнь, выкидыш: как сейчас живет Сати Казанова

Сати Казанова Сати Казанова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певица Сати Казанова рассказала о получении монашеского статуса. Что об этом известно, как сложилась личная жизнь экс-солистки группы «Блестящие»?

Что известно о получении Казановой монашеского статуса

Сати Казанова присоединилась к группе из девяти последователей своего духовного учителя, которые наделены особыми полномочиями и обязанностями в рамках его духовной миссии. Этих людей можно назвать «монахами в миру».

Казанова прошла обряд очищения и приняла участие в церемонии посвящения. В результате ей был присвоен духовный сан пандит.

«Это признание человека, который обучен, укоренен в знании, умеет различать и, главное, сохраняет смирение перед Истиной. В шастрах pandita — это не тот, кто знает больше других, а тот, кто видит глубже и чище, не разделяя мир по внешним признакам», — написала артистка в своем Telegram-канале.

В соцсетях Казанова рассказывала, что резкие перемены в ее жизни начались в 2010 году.

После ухода из «Фабрики» продвижением артистки занялся продюсер Игорь Матвиенко. Они сотрудничали до 2013 года. По словам Казановой, в начале этого периода она впала в затяжную депрессию, не выходила из дома и проводила время, «плача, молясь, медитируя и слушая мантры». Ситуация начала меняться после ее выступления в йога-центре, где она познакомилась с индийской традицией.

По ее словам, с этого времени начался постепенный переход от поп-музыки к духовным «поп-мантрам».

Как сложилась личная жизнь Казановой

Певица замужем за итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Свадьба состоялась в 2017 году. Супруг также является последователем Свами Вишвананды — индуистского гуру с острова Маврикий.

Недавно Казанова призналась, что в основе ее крепких отношений с супругом Стефано Тиоццо лежат общие жизненные ценности.

«Секрет счастливого супружества состоит в общих жизненных ценностях. Очень важно для семейного союза, чтобы муж и жена смотрели в одну сторону. У нас со Стефано общий духовный наставник, и я уверена, что это тоже одна из основ крепости семьи», — высказалась Казанова.

По словам певицы, в их паре принято не замалчивать проблемы, а открыто решать их. Такой подход очень помогает в конфликтных ситуациях, отметила артистка.

В октябре 2023 года Казанова родила дочь. Это произошло во время кришнаитского паломничества в Индии.

Имя новорожденной Сати Казанова держит в секрете. Она рассказала только, что назвала ребенка именем на санскрите (язык относится к индоевропейской языковой группе, некоторыми лингвистами считается мертвым) «с очень глубоким и красивым смыслом».

Кроме того, в 2025 году артистка рассказывала, что в 2022-м у нее случился выкидыш. Случилось это на сроке 9–10 недель, и удар был тем тяжелее для артистки, что они с мужем уже несколько лет пытались зачать ребенка.

Чем сейчас занимается Казанова

Казанова живет на две страны (Италия и Россия), а также практикует зимовки на разных курортах.

«У нас в Италии был дом, и, скорее всего, большую часть жизни мы проведем там. Пока мы в основном базируемся в Москве, и это из-за меня, поскольку моя работа, коллеги, музыканты — все это связано пока еще в большей степени с Россией, но, если вы заметили, я часто употребляю слово „пока“», — рассказывала певица.

Казанова также отказалась от употребления мяса и стала вегетарианкой. Артистка рассказывала, что полностью принимает ахимсы — древний принцип поведения, который ведет к уменьшению зла во всем мире. В этой философии и этике мышления Казанова намерена воспитывать и своих будущих детей.

«Когда у нас появится ребенок, мы будем взращивать его на вегетарианском питании. Когда он подрастет, то сможет выбирать, есть ему мясо или нет», — говорила экс-участница «Фабрики».

После начала СВО Казанова рассказала, что во время зарубежных поездок сталкивалась с русофобией. Зимой 2023 года артистка предположила, что «европейцы как будто никогда и не любили россиян, они притворялись».

Читайте также:

Отказ от сына и внуков, «Сваты», Зеленский: как живет Анатолий Васильев

Здоровье, личная жизнь, мнение об СВО: как живет Алексей Маклаков

Роман с Уэстом, дочь от Купера, «отмена» из-за Z: неожиданные факты о Шейк

Сати Казанова
певицы
Блестящие
Россия
артисты
шоу-бизнес
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа неочевидная причина кадровых перестановок в Киеве
Толпа хулиганов напала на отца с коляской в одном из подъездов Казани
Самую высокую гору мира завалило десятками тонн мусора
Маломерное судно опрокинулось в Карелии
Монашество, личная жизнь, выкидыш: как сейчас живет Сати Казанова
Снегопады во Франции почти лишили страну авиаперевозок
Волочкова порадовала фанатов «островком стабильности» в 2026 году
«Могла послать на три буквы»: Катя Семенова о Пугачевой, Долиной, шоу-мафии
Автобус врезался в толпу протестующих в Иерусалиме
В Кремле раскрыли, где Путин встречает Рождество
Опубликованы кадры с танкера «Маринера», который преследуют корабли США
«Чудесный праздник»: Путин обратился к православным христианам в Рождество
Средства ПВО перехватили 23 украинских дрона за три часа
В Храме Христа Спасителя в Москве началась праздничная служба
США рассчитывают на компромисс по одному спорному украинскому вопросу
Приметы 7 января — Рождество Христово: что ждать в главный праздник?
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 января 2026 года
«В ближайшие недели»: Макрон собирается переговорить с Путиным
Триумф на Олимпиаде, дружба с князем Монако, развод: как живет Журова
На Западе рассказали о стадии обсуждения гарантий безопасности для Украины
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит
Общество

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.