Солистка «Блестящих» снялась в полупрозрачном кружевном платье

Солистка «Блестящих» Ксения Новикова опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) снимки, на которых она предстала в полупрозрачном розовом платье. Изделие выполнено из кружева, поэтому через него просматривался темный купальник. Артистка улетела в путешествие вместе с сыновьями, а также братом и его семьей.

Лето продолжается, — написала знаменитость.

На фото певица сидит у самой кромки воды и улыбается. На ней повязка в тон платью, а глаза скрыты за круглыми солнцезащитными очками. Новикова нарисовала сердце на песке.

Ранее модель и телеведущая Виктория Боня поделилась в соцсетях кадрами своего отдыха в Дубае. На фото она позировала в коротком топе и джинсовых шортах, дополнив образ сумкой на плечо и босоножками на высоком каблуке.

До этого голливудская актриса Кейт Хадсон показала фигуру в розовом топе и серых пижамных штанах. На кадре 46-летняя звезда позировала без макияжа с ноутбуком в руках, пока стилист укладывал ей волосы. Хадсон в штуку сравнила себя с моделью Кайли Дженнер.