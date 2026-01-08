Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 13:24

Долину предложили выселить из квартиры с помощью спецназа

Психолог Степанова призвала выселить Долину из квартиры с помощью спецназа

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российская певица Лариса Долина до сих пор не освободила квартиру в Хамовниках, обратила внимание в своем Telegram-канале психолог Вероника Степанова. Она предложила освободить жилищную площадь при помощи американского спецназа. Степанова также опубликовала соответствующую иллюстрацию.

Долина до сих пор не съехала с квартиры. Полагаю, здесь может помочь только американский спецназ, — заявила психолог.

Ранее появилась информация, что Долина не смогла покинуть квартиру в Хамовниках в установленные сроки из-за большого количества вещей. Артистка обещала освободить жилплощадь еще 5 января. Однако, как рассказал адвокат хозяйки квартиры Полины Лурье, теперь переезд ожидается не раньше 9 января.

Вместе с этим в Московском международном Доме музыки отменили юбилейное шоу Долиной. Ее место в мартовской афише займут муж актрисы Агаты Муцениеце Петр Дранга и певица Пелагея. Концерт был перенесен организаторами из-за мощной волны негатива, обрушившейся на артистку на фоне публичного скандала вокруг ее квартиры.

