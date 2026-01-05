Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 21:41

Стало известно, кто заменит Долину на московском концерте в марте

Super: Петр Дранга выступит вместо Долиной на концерте в Доме музыки в марте

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Юбилейное шоу Ларисы Долиной в московском Доме музыки отменили, пишет Super.ru. Ее место в мартовской афише займут муж актрисы Агаты Муцениеце Петр Дранга и певица Пелагея.

Концерт был перенесен организаторами из-за мощной волны негатива, обрушившейся на артистку на фоне публичного скандала вокруг ее квартиры. Представители концертной площадки подтвердили изданию эту информацию, сославшись на многочисленные жалобы от потенциальных зрителей.

Концерт Ларисы Долиной отменен в связи с большим количеством негативных обращений и жалоб со стороны зрителей, поступивших в связи со сложившимся информационным фоном, — высказались они.

Юбилейное выступление Долиной в изначально запланированном формате не состоится. О новых датах или месте проведения шоу пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что из-за скандала, связанного с квартирой, певица подверглась критике со стороны общественности, что заметно отразилось на ее деятельности. Выяснилось, что продажа билетов на ее сольный концерт в Москве была приостановлена. При попытке приобрести билеты появляется сообщение об ошибке: «Элемент не найден».

Лариса Долина
концерты
отмены
шоу-бизнес
