12 марта 2026 в 00:38

«Пример цинизма»: в МИД РФ осудили реакцию Киева на трагедию в Брянске

Небензя: атака ВСУ на Брянск стала очередным примером цинизма украинской власти

Украина реакцией на попадание по гражданским объектам в Брянске в очередной раз показала свой цинизм, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он указал на прямое участие стран НАТО в планировании и исполнении атаки, так как удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow.

Вину в гибели гражданского населения Небензя возложил на президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «просроченным главой». Лидер, выступая перед прессой, назвал операцию успешной и поблагодарил ВСУ за проделанную работу.

Это еще один яркий пример того цинизма, с которым власти Киева относятся к атакам, уносящим жизни мирных жителей, — сказал Небензя.

Он подчеркнул, что использование современного западного оружия, такого как Storm Shadow, невозможно без непосредственного участия иностранных специалистов. Некоторые из них обеспечивают наведение и разведданные.

Ранее доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев указал, что в ответ на атаку ВСУ по Брянску ВС РФ необходимо поражать важнейшие для Украины логистические объекты. По его словам, речь идет о дорогах, портах и железнодорожных узлах, через которые идет доставка западного оружия и боеприпасов для Киева.

