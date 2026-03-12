Очевидцы рассказали о серии взрывов над Краснодаром SHOT: над Краснодаром и Северским районом прогремели 10 взрывов

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей написал, что около 10 взрывов прогремело над Краснодаром и Северским районом края. Очевидцы рассказали каналу, что силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Официальные власти ситуацию не комментировали. Минобороны РФ эту информацию пока не подтверждало. SHOT передавал о «глухих взрывах» и ярких вспышках взрывов в южной и западной части Краснодара. Канал со слов местных жителей сообщил о взрывах в Северском районе края.

По версии SHOT, один из сбитых ПВО дронов упал в поле. Примечательно, что до полуночи в аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее два сотрудника администрации Васильевского муниципального округа в Запорожской области погибли после атаки ВСУ на автомобиль, информировала глава округа Наталья Романиченко. У одного из них осталась дочь — скоро ей исполнится год.

До этого жителей многоквартирного дома в Анапе эвакуировали после попадания в него фрагментов БПЛА, передавала глава города-курорта Светлана Маслова. Она уточнила, что это необходимо на время проведения оперативно-следственных мероприятий.