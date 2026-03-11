«Разбомбили банк с людьми»: Аракчи обвинил США и Израиль в ударе по Ирану

«Разбомбили банк с людьми»: Аракчи обвинил США и Израиль в ударе по Ирану МИД Ирана обвинил США и Израиль в обстреле старейшего банка страны с персоналом

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в социальной сети Х обвинил США и Израиль в нанесении авиаудара по старейшему банку страны. По его словам, атака была совершена в то время, когда внутри здания находились сотрудники кредитной организации.

Иранский министр не привел дополнительных подробностей о месте и времени нападения, а также о возможных пострадавших. Аракчи подчеркнул, что персонал банка занимался обеспечением иранцев продуктами питания в преддверии местного Нового года. Он пообещал, что военные силы Ирана отомстят за это преступление. Власти Израиля и США ситуацию пока официально не комментировали.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с Аракчи высказался за скорейшее снижение напряженности вокруг республики. Он также подтвердил принципиальную линию Москвы, которая заключается в отказе от силовых методов и переходе к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

До этого президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп возобновили контакт после длительного перерыва. Телефонный разговор между политиками продлился около часа, став первым с начала эскалации на Ближнем Востоке.