В Тегеране объяснили отказ от переговоров с США

Переговоры между Ираном и США в настоящее время не рассматриваются из-за негативного опыта взаимодействия с американской стороной, заявил в интервью PBS News министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи. Он напомнил о вооруженном конфликте с Соединенными Штатами в июне 2025 года, который продолжался 12 дней.

Я не думаю, что вопрос о разговоре с американцами или о переговорах с американцами снова будет стоять на повестке дня, потому что, вы знаете, у нас есть очень горький опыт общения с американцами, — сказал он.

Аракчи также указал, что ранее на переговорах между Ираном и США в Женеве были достигнуты определенные результаты, а американская сторона заявляла о значительном прогрессе в диалоге. Однако, по словам министра, несмотря на эти заявления, Соединенные Штаты впоследствии нанесли удары по территории Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о прекращении военной кампании против Ирана будет решаться совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В интервью The Times of Israel американский лидер подчеркнул, что окончательное решение примет в «подходящий момент», но все будет учтено.