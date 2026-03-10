Зимняя Олимпиада — 2026
Водитель шокировал полицию превышением алкоголя в организме почти в 30 раз

Жителя Иркутска задержали за превышение уровня алкоголя в организме в 28 раз

Мужчина проходит обследование на состояние алкогольного опьянения
Сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя из Иркутска, скрывшегося с места ДТП, сообщила в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, результаты проверки на алкотестере шокировали даже опытных работников. Уровень алкоголя в организме мужчины превышал норму почти в 28 раз.

Процедура освидетельствования подтвердила, что он находился в нетрезвом состоянии. Алкотестер выдал рекордные показания. Уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превысил допустимую норму почти в 28 раз и составил около 4,5 миллиграмма на литр, — говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель проигнорировал требования дорожного знака и врезался во встречную машину. Находившаяся за рулем женщина получила травмы. Виновник ДТП бросил автомобиль и скрылся.

В ходе опроса гражданин пояснил полицейским, что не помнит произошедшего, — добавили в ведомстве.

Ранее в Ессентуках легковой автомобиль ВАЗ-2114 сбил двоих 16-летних подростков на нерегулируемом пешеходном переходе. За рулем находился 21-летний молодой человек. В результате столкновения оба несовершеннолетних погибли.

