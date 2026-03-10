В ГД ответили, кому положено пособие по уходу за ребенком до полутора лет Депутат Панеш: опекуны имеют право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 года

Опекуны могут получать пособие на уход за ребенком до достижения им возраста полутора лет, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, выплата назначается, если человек не имеет работы или трудится неполный день.

Ежемесячное пособие по уходу за детьми до полутора лет предназначено для тех, кто непосредственно ухаживает за маленьким ребенком и в этот период не может работать в полную силу. Право на него имеют не только матери, но и отцы, бабушки, дедушки, другие родственники или опекуны, которые фактически осуществляют уход. Важное условие — человек должен либо работать, но на условиях неполного рабочего времени или на дому, либо не работать вообще. Для работающих граждан размер пособия составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих года, — поделился Панеш.

Он отметил, что с 1 февраля минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком составляет 11 363 рубля, а за вторым и последующими детьми — 15 173 рубля. В то же время, по словам депутата, максимальный размер выплат для работающих граждан достигает 73 539 рублей в месяц.

Неработающие родители, а также те, кто был уволен во время беременности или отпуска по уходу в связи с ликвидацией организации, получают пособие в минимальном размере через органы социальной защиты. Студенты очной формы обучения также имеют право на выплату, причем независимо от получения стипендии. Обращаться за пособием нужно по месту работы или учебы, а для неработающих — в отделение Социального фонда или Многофункциональный центр. Заявление подается одновременно с заявлением о предоставлении отпуска, а деньги начинают поступать с его первого дня, — заключил Панеш.

Ранее заместитель директора центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Марина Карцева заявила, что единое пособие предоставляется российским семьям с доходом, не превышающим 10% от регионального прожиточного минимума. По ее словам, в семье должно быть не менее трех детей.