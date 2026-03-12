Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 11:12

Азиатская страна попросила у США разрешения на покупку российской нефти

AP: Бангладеш попросила США разрешить ей покупку российской нефти

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бангладеш попросила США разрешить ей покупку российской нефти, сообщило агентство Associated Press. Ситуация связана с резким повышением цен на топливо из-за эскалации на Ближнем Востоке.

По данным агентства, министр финансов Бангладеш Амир Чоудхури обратился с этой просьбой к послу США в республике Бренту Кристенсену. При этом диппредставитель Бангладеш в РФ Камрул Ахсан сообщал, что страна давно пытается договориться об импорте российской нефти.

Ранее стало известно, что власти Японии приняли решение о высвобождении 80 млн баррелей нефти из национальных резервов в попытке сдержать стремительный рост мировых цен на энергоносители. Беспрецедентный шаг вызван масштабными перебоями в поставках из-за вооруженного конфликта в Иране.

До этого сообщилось, что цены на нефть продолжают штурмовать новые высоты на фоне эскалации на Ближнем Востоке. По данным лондонской биржи ICE, майские фьючерсы на Brent 12 марта подорожали на 14,33%, достигнув отметки $100,39 (8 тыс. рублей) за баррель. Это уже второе превышение трехзначной отметки за последние две недели.

