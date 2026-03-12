Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026

Инвесторы пожаловались на налоговый казус в бумагах компаний-банкротов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) обратилась в Минфин с просьбой урегулировать вопрос начисления налогов при ликвидации компаний, выпускавших акции, облигации или цифровые финансовые активы, сообщают «РБК Инвестиции». В письме на имя статс-секретаря — замминистра финансов Алексея Сазанова указано, что инвесторы несут убытки, но не могут их зачесть.

При ликвидации эмитента ценные бумаги списываются со счета инвестора, однако Налоговый кодекс прямо не предусматривает порядок учета таких затрат для расчета НДФЛ. Из-за этого инвестор не может сальдировать убыток от банкротства с доходами от других операций на рынке.

Каждый конкретный инвестор может зафиксировать убыток, продав облигации, пока они торгуются, но финальный покупатель все равно столкнется с описанной выше проблемой, — пояснил председатель совета Ассоциации владельцев облигаций Александр Беркунов.

По информации источника, проблема обострилась на фоне роста дефолтов по облигациям: в 2025 году их число стало максимальным за четыре года — 48 случаев. В январе—феврале 2026 года зафиксировано девять новых дефолтов по облигациям на 7,57 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что банковский сектор и нефтепереработка являются благоприятными сферами для инвестиций в 2026 году. По мнению CEO европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко, текущий год будет характеризоваться снижением ключевой ставки Банком России на фоне умеренного роста экономики.

