06 марта 2026 в 12:56

Brent впервые с июля 2024 года превысила $87 за баррель

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года превысили отметку в $87 (около 6,8 тыс. рублей) за баррель на лондонской бирже ICE, что стало первым подобным уровнем с 5 июля 2024 года. Данные торгов приводит ТАСС, указывая на ускорение роста цен на фоне активного спроса и рыночных ожиданий.

По состоянию на 12:41 мск стоимость Brent увеличилась на 1,87% и составила $87,01 за баррель. К 12:46 мск рост ускорился до $87,2 за баррель (+2,1%).

Одновременно фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года достигли $84,41 (6,6 тыс. рублей) за баррель, показав рост на 4,2%. Рост цен отражает повышенный интерес инвесторов к нефти и сохраняющуюся волатильность на мировых рынках энергоносителей.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков заявил: война США и Израиля с Ираном может привести к росту стоимости нефти до $100 (7,7 тыс. рублей) за баррель. По его словам, благодаря накопленным запасам топлива удается избежать резкого подорожания.

