06 марта 2026 в 19:20

КСИР выяснил, откуда атаковали школу в Иране

КСИР: атака на школу в Иране осуществлялась с американской базы в ОАЭ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Атака на школу в Иране, где погибли десятки детей, осуществлялась с базы Соединенных Штатов на территории ОАЭ под названием Ад-Дафра, заявило командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Там подчеркнули, что по этому объекту уже нанесен новый удар, передает агентство Fars.

Преступное нападение на школу «Шаджаре Тайебе», которое привело к гибели 165 учениц, осуществлялось с этой базы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что удар по учебному учреждению, по всей видимости, был частью атаки Вашингтона на соседнюю военно-морскую базу. Журналисты уточнили, что раньше здание являлось частью военного объекта, однако в 2016 году его отделили ограждением.

До этого представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что прицельность удара по школе для девочек в Минабе доказывает: атака была спланированной. Она подчеркнула, что сообщений о случайном попадании снаряда в учреждение не было. Дипломат также назвала случившееся запредельным уровнем жестокости и цинизма.

