Медведев предупредил страны Персидского залива об опасности

Военные базы США в странах Персидского залива несут угрозу, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В соцсети X он пояснил, что от американских баз ожидали защиты.

Страны Персидского залива позволили разместить американские базы на своей территории. Они наивно ожидали от них защиты. Черта с два! США просто используют их, защищая при этом только одну страну. Хорошенько подумайте, действительно ли вам нужны американские базы, — они не защита, а угроза, — написал Медведев.

Ранее политик заявил, что у НАТО «поехала крыша» после убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и начала войны на Ближнем Востоке. Он назвал «дегенератами» членов Альянса, которые во главе с генсеком Марком Рютте обсуждают применение пятой статьи Вашингтонского договора для помощи США.

Он также в шутку написал, что НАТО могла бы выдвинуть американского президента Дональда Трампа за новую войну на Ближнем Востоке на Нобелевскую премию мира. Он напомнил о части партийного лозунга из романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984»: «Война — это мир».