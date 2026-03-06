Несколько БПЛА атаковали военную базу США и отель на севере Ирака Reuters: два БПЛА атаковали военную базу США и отель в Эрбиле

По меньшей мере два беспилотника атаковали утром 6 марта военную базу США и гостиницу в Эрбиле, административном центре Иракского Курдистана, на севере Ирака, передает Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности. Другие данные по инциденту пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что западные средства массовой информации обманывают общественность относительно трех сбитых в небе над Катаром американских истребителей. По словам аналитиков, скорее всего, их ликвидировали не «по ошибке», как хотят представить журналисты.

Также в Иране заявили о готовности сражаться с Соединенными Штатами и Израилем «до последнего солдата и последнего патрона». В частности, заместитель министра иностранных дел страны Саид Хатибзаде подчеркнул, что у государства не осталось другого выбора.

До этого стало известно, что Иран применит новейшие баллистические ракеты во время ответных ударов за атаку Израиля и США. Как указал источник, близкий к ситуации, использование оружия большой дальности ожидается в ближайшие дни.