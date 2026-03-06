Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026

В Иране приготовились к войне с США и Израилем «до последнего солдата»

МИД Ирана сообщил о готовности сражаться с США и Израилем до последнего солдата

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иран будет сражаться с США и Израилем «до последнего солдата и последнего патрона», заявил замруководителя МИД страны Саид Хатибзаде. По словам заместителя главы внешнеполитического ведомства, которые приводит агентство PTI, у государства не осталось другого выбора.

Против нас ведут атаку американцы и израильтяне. Они пытаются нанести максимально возможный ущерб Ирану. У нас нет другого выбора, кроме как сопротивляться до последнего патрона и последнего солдата, — отметил замминистра.

До этого стало известно, что западные СМИ обманывают общественность относительно трех сбитых в небе над Катаром американских истребителей. По словам аналитиков, скорее всего, их ликвидировали не «по ошибке», как хотят представить журналисты.

Также сообщалось, что Иран рассчитывает на помощь своих союзников на Ближнем Востоке в противостоянии с Израилем и США. Речь идет о йеменских хуситах, ливанской партии «Хезболла», иракском шиитском ополчении «Аль-Хашд аш-Шааби» и палестинцах. Союзники Ирана могут бездействовать в первые несколько дней, но обязательно включатся при разрастании конфликта с Вашингтоном и Иерусалимом.

