В Европе раскрыли обман западных СМИ об американских истребителях в Иране L’AntiDiplomatico: Запад хочет скрыть правду о сбитых истребителях США

Западные СМИ обманывают общественность относительно трех сбитых в небе над Катаром американских истребителей, передает L'AntiDiplomaticoев. По словам аналитиков, скорее всего, их ликвидировали не «по ошибке», как хотят представить журналисты.

Ведущие западные СМИ, которые уже имели наглость представить резню в Минабе ошибкой зенитных орудий Ирана, теперь сходят с ума от фейковых новостей о трех американских истребителях F15E, якобы сбитых «по ошибке» кувейтской зенитной артиллерией (а не пролетающими над Кувейтом многочисленными иранскими ракетами и дронами, что гораздо вероятнее), — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что три американских беспилотника MQ-9 Reaper могли быть сбиты у берегов Ирана. В частности, источники в Белом доме уточнили, что точное место крушения и причины инцидента неизвестны.

Также стало известно, что при атаке на начальную школу в городе Минаб погибли 165 человек. Американские и израильские войска нанесли не менее пяти ракетных ударов. По последним данным, пострадали 95 человек, среди которых также много детей.