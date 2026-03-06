Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 07:59

В Европе раскрыли обман западных СМИ об американских истребителях в Иране

L’AntiDiplomatico: Запад хочет скрыть правду о сбитых истребителях США

Фото: ZUMAPRESS/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Западные СМИ обманывают общественность относительно трех сбитых в небе над Катаром американских истребителей, передает L'AntiDiplomaticoев. По словам аналитиков, скорее всего, их ликвидировали не «по ошибке», как хотят представить журналисты.

Ведущие западные СМИ, которые уже имели наглость представить резню в Минабе ошибкой зенитных орудий Ирана, теперь сходят с ума от фейковых новостей о трех американских истребителях F15E, якобы сбитых «по ошибке» кувейтской зенитной артиллерией (а не пролетающими над Кувейтом многочисленными иранскими ракетами и дронами, что гораздо вероятнее), — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что три американских беспилотника MQ-9 Reaper могли быть сбиты у берегов Ирана. В частности, источники в Белом доме уточнили, что точное место крушения и причины инцидента неизвестны.

Также стало известно, что при атаке на начальную школу в городе Минаб погибли 165 человек. Американские и израильские войска нанесли не менее пяти ракетных ударов. По последним данным, пострадали 95 человек, среди которых также много детей.

Запад
СМИ
истребители
Иран
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опытных связистов в ВСУ стали бросать в «мясные» штурмы
Россиян стали чаще лишать работы
Терапевт раскрыла главную опасность пивного алкоголизма
В Европе раскрыли обман западных СМИ об американских истребителях в Иране
«Решили всех обмануть»: посол Ирана заявил об успешных переговорах с США
Бывшего российского чиновника лишили BMW, особняка и десятка элитных часов
Стало известно, что хотят получить россиянки на 8 Марта
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 марта: инфографика
Перенос переговоров и атака на Севастополь: новости СВО к утру 6 марта
Украинские дроны устроили бойню в российском регионе
Mash сообщил, что сотрудников АвтоВАЗа переведут на четырехдневку
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 83 БПЛА
Несколько американских БПЛА могли сбить у берегов Ирана
Юрист ответил, чем грозит признание в любви на асфальте в честь 8 Марта
Одна европейская страна вызвалась восстановить Украину
Иранские дроны обрушились на отель в Бахрейне
В США признали превосходство России в создании боевых дронов
В КПРФ назвали способ снизить рекордную закредитованность россиян
«У нас есть несколько человек»: Трамп о будущем лидере Ирана
Экономист назвал вариант бюджетного подарка на 8 Марта
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.